Bakan Tekin Erzurum\'da Eğitim Projelerini Tanıttı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Erzurum'da Öğretmenevi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erzurum'un eğitim alanındaki yatırımlarını değerlendiren Bakan Tekin, kentte hayata geçirilen projeleri ve yeni hedefleri anlattı.

"Erzurum eğitimde önemli mesafe kat etti"

Konuşmasına 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin önemine değinerek başlayan Bakan Tekin, Erzurum'un Milli Mücadele tarihindeki yerine dikkat çekti. Tekin, "Bugün burada genel anlamda Erzurum'la ilgili yaptıklarımızı konuşacağız ama özellikle eğitimle ilgili Erzurum'da gündeme alacağımız birkaç konuyu biraz daha detaylı sizinle paylaşacağım. 23 Temmuz bizim için hem bir Erzurumlu olarak hem de Milli Eğitim Bakanı olarak çok önemlidir. Anadolu'nun birçok ilinde yapılan kongrelerin en kapsamlısı, milli mücadeleye yön veren en önemli kararların alındığı kongre Erzurum Kongresi'dir. 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı olarak göreve başladım. O tarihten itibaren Erzurum'daki eğitim öğretim altyapısıyla yakından ilgilenen, takip eden bir kardeşinizim" dedi.

Erzurum'daki eğitim yatırımlarına ilişkin verileri paylaşan Tekin, "2002-2003 eğitim öğretim yılında Erzurum'da 176 bin 474 öğrencimiz vardı. Bugün bu sayı 158 bin 160'a düştü. Buna rağmen öğretmen sayımız 7 bin 403'ten 12 bin 500'e yükseldi. 2002 yılında Erzurum'da 5 bin 581 dersliğimiz vardı. Bugün derslik sayımız 9 bin 180'e ulaştı. 2002 yılından önce kalan yaklaşık 3 bin dersliğin üzerine üç katına yakın bir kapasite oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"187 okul yaptık, yeni yatırımlar sürüyor"

Kentte eğitim altyapısının her geçen yıl güçlendiğini belirten Tekin, mevcut eğitim tesisleri ve devam eden yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Tekin, "Şu anda Erzurum'da 4 Bilim ve Sanat Merkezi, 156 okulumuzda spor salonu, 611 okulumuzda laboratuvar ve 551 okulumuzda kütüphane bulunuyor. 2013 yılından itibaren Erzurum'da 187 okul yaptık. Şu anda devam eden 14 ayrı eğitim yatırımımız var. Bunlarla birlikte 172 derslik daha Erzurum'a kazandıracağız. İhale sürecinde olan projelerimiz tamamlandığında 192 derslik daha yapılmış olacak. Erzurum Merkez Öğretmenevimizi de yeniliyoruz. Bugünkü rakamlarla toplam yatırım bedeli yaklaşık 13 milyar lira seviyesinde" diye konuştu.

"Erzurum'a gastronomi okulu ve kış sporları lisesi geliyor"

Erzurum'un eğitim alanında yeni projelerle desteklenmeye devam edeceğini söyleyen Bakan Tekin, gastronomi ve spor alanında planlanan yatırımları da açıkladı.

Tekin, "Yedi ilimizde Gastronomi Okulları Projesi başlattık ve Erzurum da bu illerden biri. Ayrıca federasyonlarla birlikte Erzurum'da kış sporları üzerine odaklanan bir spor lisesi yapmak benim hayalimdi. İnşallah bunu da hayata geçireceğiz" dedi.