Bakan Tekin Erzurum\'da Gençlerle Buluştu

20.02.2026 10:10
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da gençlerle Ramazan çadırında sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum programı çerçevesinde, kent merkezinde kurulan çadırda gençlerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündüz "Maarifin Kalbinde Ramazan Şenlikleri" kapsamında çocuklarla bir araya gelirken, iftar sonrası gençlerle buluştu. Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan kurulan "AK Gençlik Ramazan Çadırı" iftar sonrası renkli görüntülere sahne oldu. Erzurum'daki yoğun programlarının ardından iftar sonrası gençlerin Ramazan çadırına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, onlarla sohbet etti. AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile masa tenisi maçı yapan Bakan Tekin, gençlerle langırt oynadı.

Bakan Tekin'in Ramazan çadırı ziyareti pasta kesimi ile bitti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

