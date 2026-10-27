Bakan Tekin, Erzurum Kalkınma Zirvesi'nde sunumu yeterli bulmadı - Son Dakika
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Bakan Tekin, Erzurum Kalkınma Zirvesi'nde sunumu yeterli bulmadı

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Bakan Tekin, Erzurum Kalkınma Zirvesi\'nde sunumu yeterli bulmadı
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Bakan Tekin, Erzurum Kalkınma Zirvesi\'nde sunumu yeterli bulmadı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Erzurum Birlikte Güçlü' sloganıyla düzenlenen 1. Erzurum Kalkınma Zirvesi'ne katıldı. Tekin, ETB sunumunun ardından kısa sunumdan tatmin olmadığını belirterek konuların bilimsel verilerle daha uzun bir toplantıda tartışılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Erzurum Birlikte Güçlü' sloganıyla düzenlenen 1. Erzurum Kalkınma Zirvesi'ne katıldı.

'Erzurum Birlikte Güçlü' sloganıyla düzenlenen 1. Erzurum Kalkınma Zirvesi'ne katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ortak akıl arayışına yönelik etkinliğin katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bugün burada böyle bir ortak akıl aramaya yönelik etkinlik olması ve bu türden bir katılımcı mantıkla bunun yapılmış olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Bunun birincisi 1. Kalkınma Zirvesi başlığıyla yapıldı, inşallah bunun devamı gelir ve hep birlikte katma değeri yüksek işler yapmak üzere doğru adımlar atacağımız, nihai sonuçlar elde edeceğimiz raporları hep beraber görürüz inşallah" dedi.

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) tarafından hazırlanan sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Tekin, akademisyen kimliğine vurgu yaparak, sunumun kendisinde bazı soru işaretleri oluşturduğunu belirtti. Konuların bilimsel veriler ışığında daha kapsamlı biçimde ele alınması gerektiğini ifade eden Tekin, "Sayın başkan, yanlış anlamasın lütfen. Ben akademisyenim, bu kısa sunumdan tatmin olmadım. Bu kısa sunumda sorularım var. Sorularıma cevap almadan, ikna olmadan burada size tutmayacağım bir sözü veremem. Bu işlerin takipçisi olabilmem için benim burada daha uzun bir toplantıda, bunu bilimsel verilerle beraber oturup konuşmamız lazım. Milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, valimiz, oturalım bu konuları tartışalım. Çünkü bu tartışmayı yapmadan takip edeceğimiz işler kamunun elinde çok ufak. İnanılmaz bir veri seti var" diye konuştu.

"Okul ihtiyacını nüfus projeksiyonlarına göre değerlendiriyoruz"

Kamu yatırımlarında mevcut verilerin ve nüfus projeksiyonlarının dikkate alındığını belirten Tekin, okul ihtiyacına ilişkin taleplerin de bu veriler doğrultusunda değerlendirildiğini kaydetti. Bakanlığın yönetim sistemi üzerinden bölgedeki okulların doluluk oranlarını, yapım tarihlerini ve geleceğe yönelik nüfus projeksiyonlarını incelediklerini aktaran Tekin, "Bu veriler bizim buradan götürdüğümüz verilerle uyuşmadığında, örnek olsun diye söyleyeyim, bir milletvekili geliyor bizi diyor ki; 'Bizim mahalleye okul lazım.' Şimdi bakıyoruz biz bakanlık yönetim sistemimizden. Hemen söylenen bölgeyi açıyoruz, o bölgede yarıçap üzerinden hesap yapıyoruz, civardaki bütün okulları görüyoruz, bütün okullardaki doluluk oranını görüyoruz, o okulların yapılış tarihini görüyoruz ve daha önemlisi TÜİK'ten aldığımız 2030, 2040, 2050 nüfus projeksiyonunu görüyoruz. Şimdi ben bu veriyi görüp, milletvekilim, ya siz öyle diyorsunuz ama burada mevcut okullar yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor, dolayısıyla önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde de olağanüstü nüfus artışı TÜİK tarafından öngörülmüyor. Okula ihtiyaç yok dediğimde rahatsız oluyorlar doğal olarak. Ben de rahatsız oluyorum. Hazırlıksız gelen bir siyasetçiyle bunun analizini yapmak zor. O yüzden benim başkana önerim, bu sunumları -çünkü ben çok not aldım başkan konuşurken- sormak istediğim çok soru var, o soruların cevabını almadan bu konularla ilgili adım atmayı doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

"Geleceğe yönelik güçlü bir yol haritası oluşturmak için bir araya geldik"

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, yaptığı açılış konuşmasında projelerinden bahsederek, "Kadim şehrimiz Erzurum'un birlik ve beraberliğini pekiştirmek için, ortak ağız ve hedefler doğrultusunda hareket ederek şehrimizin geleceğini birlikte şekillendirmek amacıyla düzenlediğimiz 1. Kalkınma Zirvesi, bugün burada yalnızca biz zirve gerçekleştirmiyoruz. Erzurum'un ekonomik, sosyal, kültürel potansiyelini ortak bir vizyonla değerlendirmek, şehrimizin kalkınma hedeflerini birlikte belirlemek, geleceğe yönelik güçlü bir yol haritası oluşturmak için bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Programda Erzurum Valisi Aydın Baruş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de konuşma yaptı. Programa konuşmacıların yanı sıra, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, belediye başkanları, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, gazeteciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim BakanıYusuf TekinPolitikaErzurumEğitimSon Dakika

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