Milli Eğitim Bakanı Tekin Bursa’da Büyük Erzurum Yayla Şenliği’ne katıldı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin Bursa’da Büyük Erzurum Yayla Şenliği’ne katıldı

Milli Eğitim Bakanı Tekin Bursa’da Büyük Erzurum Yayla Şenliği’ne katıldı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'daki Büyük Erzurum Yayla Şenliği'nde yaptığı konuşmada, hemşehri derneklerinin toplumsal birliktelikteki önemine vurgu yaparak, bu yapıların sivil toplumun en güçlü unsurları olduğunu söyledi.

Bursa'da düzenlenen Büyük Erzurum Yayla Şenliği'nde Erzurumlu vatandaşlarla buluşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hemşehri derneklerinin önemine dikkat çekerek, "Toplumda, toplumun değerleri açısından topluma çimento vazifesi gören sivil toplum örgütlerimiz var. Bunlar içerisinde en güçlü olanları hemşehri dernekleri olarak bildiğimiz bu yapılar" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, birtakım ziyaretler için geldiği Bursa'da ziyaretlerine Keles Belediyesi ile başladı. Daha sonra Büyük Erzurum Yayla Şenliği'ne katılan Tekin'e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarık Daroğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve Bursa protokolü de eşlik etti. Etkinlikte atlarla düzenlenen şöleni izleyen Tekin, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ben Erzurumlu olmaktan, bir Erzurum evladı olmaktan, bir dadaş çocuğu olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Erzurum milli mücadelenin kalbi, Erzurum Türk milletinin devamının anahtarıdır. Biz böyle bir coğrafyayız. Geçen hafta Bünyamin Savaş başkanımız davet ettiğinde, bugün buraya gelmeden önce dün Erzurum'daydım. Bütün Erzurum'daki hemşehrilerimizin, İçişleri Bakanımız ki biz onu fahri Erzurumlu olarak kabul ediyoruz. Milletvekillerimizin, AK Parti İl Başkanımızın ve bütün Erzurumluların size selamlarını getirdim. Konuşulacak her şey konuşuldu. Biraz önce Mustafa kardeşim Aşık Reyhani'den 'Çaresiz dişimi sıktım gidirem' türküsünü özellikle gurbetteki Erzurumlular için söyledi. İçinde yaşadığımız toplumda, toplumun değerleri açısından topluma çimento vazifesi gören sivil toplum örgütlerimiz var. Bunlar içerisinde en güçlü olanları hemşehri dernekleri olarak bildiğimiz bu yapılar. Bu memleket yapıları dediğimiz dernekler, federasyon ve konfederasyonlar hepsinden daha önemli. Buralarda iş yapmak çok zor. Buralarda farklı siyasi gruplardan arkadaşlar var, farklı meslek gruplarından arkadaşlar var. Bu kadar insanı bir araya toplamak çok önemli. 83 tane dernekten ve Erzurum derneklerinin Bursa'daki en güçlü sivil yapı olduğunu söyledi. Bundan gurur duydum. Bu yüzden özellikle federasyon başkanı Bünyamin Savaş kardeşimize teşekkür ediyorum. Çünkü 83 tane derneği bir arada tutmak organizasyon yapmak her babayiğidin harcı değil. Bunu ancak bir dadaş yapabilirdi. Organizasyona katkı veren Yıldırım Belediyesi, Keles ve Kestel Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Organizasyona destek veren milletvekillerimize, siyasi parti temsilcilerine, AK Parti İl Başkanlığımıza ve valimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl biz de katkı verelim. Ben de bireysel olarak katkı vereyim. Daha güzel ve daha güçlü bir etkinliği önümüzdeki yıl yapalım diyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Tekin'e hediye takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Tekin Bursa’da Büyük Erzurum Yayla Şenliği’ne katıldı - Son Dakika

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