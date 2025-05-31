Bakan Tekin, İnci Kefali'nin Zorlu Göçünü Yerinde İzledi - Son Dakika
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Politika

Bakan Tekin, İnci Kefali'nin Zorlu Göçünü Yerinde İzledi

Bakan Tekin, İnci Kefali\'nin Zorlu Göçünü Yerinde İzledi
31.05.2025 15:57  Güncelleme: 16:10
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme döneminde suyun akışına karşı yüzerek göç ettikleri anları yerinde takip etti. Erciş'teki Balık Bendi Çayı'nda gerçekleşen bu doğa olayı, binlerce doğa tutkununu bir araya getiriyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yalnızca Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğunu yerinde izledi.

Her yıl 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'ne dökülen akarsulara göç eden İnci Kefali balığı, bu süreçte suyun akışına karşı yüzerek görsel bir şölen sunuyor. Binlerce doğa ve fotoğraf tutkunu ise bu doğa olayını heyecanla takip ediyor. Bir dizi programa katılmak üzere Van'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Erciş ilçesindeki temasları sürüyor. Erciş Öğretmenevi'nde halk ozanlarının programına katılan Bakan Tekin, ardından Erciş'teki Balık Bendi Çayı'na geçerek burada inci kefalinin göçünü yerinde inceledi. Bakan Tekin, buradaki ziyaretinin ardından AK Parti Van İl Başkanlığı'nı ziyaret etmek üzere ilçeden ayrıldı.

Bakan Tekin'e Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras eşlik etti. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Tekin, İnci Kefali'nin Zorlu Göçünü Yerinde İzledi - Son Dakika

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