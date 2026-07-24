Bakan Tekin: Kadrolu temizlik ve güvenlik alımı yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullarımızda temizlik ve güvenlik görevlisi satın almak üzere bir süreç içindeyiz. Kadrolu almakla ilgili bir çalışmamız yok. Yani böyle bir kadro ihdas etmiyoruz." dedi.

Tekin, öğretmenevinde düzenlenen "Eğitimin Yüzyılında Erzurum" programında kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Fransa'da 1990 yılında köylülerin pastörize sütten peynir yapılmasını mümkün kılan kanundan dolayı ayaklandığını anlatan Tekin, toplum değerlerinin inşasında geleneklerin, sofra adabının ve yemek kültürünün önemine vurgu yaptı.

Çocuklara geleneklerin öğretildiğinde Türk mutfağının bu kültürün içindeki en önemli parça olarak öğretildiğini belirten Tekin, "Bu, bizim için bir zenginliktir. Bu zenginliği gelecek kuşaklara sadece fast food üzere anlatan bir millet değiliz. Bizim Anadolu'da her ilimizde, her ilçemizde, hatta her köyümüzde kendine ait bir değer, bir yemek kültürü, yemek adabı var." dedi.

Hem mutfak kültürünün devam etmesi hem de sektördeki en çok sıkıntı yaşanan konulardan biri olan restoranlarda nitelikli eleman sorunlarının da göz önünde bulundurularak 7 ilde Gastronomi Okulları Projesi'ni başlattıklarını anımsatan Tekin, okulların hepsinde bölgeye göre ayrı müfredatların olduğunu bildirdi.

Tekin, şöyle devam etti:

"Bu okullarda yemeklerin hazırlanması yani mutfak kısmı, servis elemanı yetiştirilmesi ve işletmecilik hizmetinin verilmesi olarak sadece 3 tane bölüm olacak. Bu okullarımızın formatları şu şekilde olacak: Derslik binası, yemeklerin hazırlandığı bir mutfak binası ve bu yemeklerin usule, adaba, törelere, geleneklere uygun bir biçimde vatandaşa hizmet edildiği, sunulduğu bir restoran alanı. Yani 3 tane kabaca binadan bahsediyoruz. Öğrencilerimiz, hem nasıl pişirildiğini, hazırlanışını, nasıl servis edileceğini öğrenecekler hem de bunun uygulamasını yapacaklar. Şehre bu anlamda nitelikli bir hizmet alanı da olmuş olacak.

Bunu biz Türkiye'de şu anda hayırseverler eliyle yapıyoruz. İstanbul'da Sarıyer'de boğaza nazır bir okulumuz ve restoran hizmetlerinin sunulduğu bir yalımız bitmek üzere, öğrenci aldık. Restorasyon işlemi de ekim ayı itibarıyla bitmiş olacak. Onu Sayın Ali Koç'tan rica etmiştik. O yapıyor. İzmir'de Ege mutfağıyla ilgili olarak yine aynı konseptte Lucien Arkas, Arkas Holding yapıyor. Erzurum'dakini de Murat Ülker'den rica etmiştik. O, Erzurum'dakini de inşallah tamamlamış olacak. Bu projemizin lansmanını İstanbul'da saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'yle beraber yapmıştık. Bu uluslararası basında çok haber oldu. Birçok yabancı basın mensubu, bunun detaylarıyla ilgili röportajlar yayınladı. Erzurum'daki de inşallah, öğrenci aldık zaten, o binalar da tamamlandığında Erzurum için bir renk olacak."

"Özel eğitim kampüsleri yapıyoruz"

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için de daha önce birçok özel eğitim konsepti denendiğini ifade eden Tekin, "Şimdi biz farklı bir konsept geliştirdik. İki tane de pilot yaptık; birisi Zonguldak Ereğli'de, birisi de Tokat'ta. Özel eğitim kampüsleri yapıyoruz. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın her türlü ihtiyacının giderildiği, bu ihtiyaç giderilirken bunların ebeveynlerine de bu anlamda destek ünitelerinin olduğu bir özel eğitim kampüsü yapıyoruz Erzurum'da. 2027 yılında onun ihale sürecini yürüteceğiz." bilgisini verdi.

Tekin, müsteşarlık döneminde Türkiye'de başlattığı projeyle "proje okul" kavramını literatüre kazandırdıklarını, bu kavramla birlikte yapılan çalışmalarla sektörün ihtiyaçlarının sektördekiler tarafından müfredatlarının birlikte yazıldığı okulların hayata geçirildiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki spor liseleriyle ilgili de konuşan Tekin, futbol, voleybol ve basketbol federasyonlarıyla kurulan spor liselerini anlattı.

Tekin, "Erzurum'da da kış sporları üzerine odaklanan birkaç federasyonla beraber bir kış sporları lisesi yapmak benim hayalimdi. Federasyonla binasını yapıyoruz. Onun programını yazabilecek miyiz? Ondan tam emin değilim ama en azından spor lisemizi yapmış olacağız." diye konuştu.

Erzurum'da stat için ilk kazma 19 Ağustos'ta vurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente yeni stat yapılması müjdesine değinen Tekin, şunları kaydetti:

"Haziran ayı itibarıyla proje revize ve benzeri işlemler tamamlandı. Benim de bulunduğum bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettik projeyi. Ardından da buradaki yerel ihale süreci başladı. En son buraya gelirken de TOKİ Başkanı'yla konuşmuştum. '19 Ağustos'ta kazma vurulmasını sağlayacağız.' dedi bana. Yani ihale sürecinde ve ben birebir takip ediyorum. Aksayan bir şey değil bu. Bu rutin olarak olması gereken yani bir iş satın aldığınız zaman onun yasal olarak itiraz sürelerini, hukuki süreleri mutlaka değerlendirmek zorundayız. Yoksa bu sefer inşaat başladıktan sonra yargı kararıyla başka bir boyuta erişebilir. Şu an süreç tamamlandı, TOKİ tarafından ihalesi yapılacak. Dediğim gibi 6,5 milyar lira civarında bir tahmini bedelle ihalesi yapılacak olan bir iş."

Tekin, kentteki ulaşım konularına da değinerek, şunları söyledi:

"Hızlı tren Ulaştırma Bakanlığımızın yani Kars'a kadar uzanan kesimdeki projesinin içinde yani onların ifadesiyle 2027 yılında yanlış hatırlamıyorsam 261 kilometrelik bir kesimin daha ihalesini yapacaklarını söylemişlerdi. Onu biz takip ediyoruz. O kısa vadede olacak bir sonuç değil ama bizim ana gündemlerimizden bir tanesi de raylı sistemler. Erzurum'da toplam 21 kilometrelik alan o da Ulaştırma Bakanlığımızın etüt proje önerileri. Hatta geçen hafta Bakanlar Kurulu'nda Ulaştırma Bakanımızın yaptığı sunumda o da var. Onunla ilgili de önümüzdeki yani 2027 bütçe takvimine onu da koyabileceklerini söyledi.

Yani onlar bir şekilde yürüyor ama bu uçak seferleri ve uçak fiyatlarıyla ilgili olarak bir türlü mesafe kat edemedik. Sürekli konuşuyoruz. İşletmecilik giderleri açısından Türk Hava Yolları yönetimi yaptığı şeyin makul olduğunu ifade ediyor. Biz de onun pazarlığını yapıyoruz. Havaalanındaki yenileme çalışmaları da bir taraftan takip ettiğimiz bir konu. Bu konuda da inşallah müjdeli haberler verebiliriz. Bizim götürdüğümüz rakamlarla onların söylediği rakamlar, onların açıklamaları örtüşmüyor. O yüzden bu konuda biraz daha baskı yapmamız gerekiyor, yapacağız. Milletvekillerimizle ve Türk Hava Yolları yönetimiyle sürekli konuşuyoruz, inşallah bunu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Okullarımızda temizlik ve güvenlik satın almak üzere bir süreç içindeyiz"

Personel alımıyla ilgili de konuşan Tekin, "Daha önce olduğu gibi okullarımızda temizlik ve güvenlik görevlisi satın almak üzere bir süreç içindeyiz. Kadrolu almakla ilgili bir çalışmamız yok. Yani böyle bir kadro ihdas etmiyoruz." şeklinde konuştu.

Gastronomi liseleri ve özel eğitim kampüsleriyle ilgili video gösteriminin de yapıldığı program, soru cevap bölümünün ardından tamamlandı.

Programa, Erzurum Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları, partililer ve gazeteciler katıldı.

(Bitti)