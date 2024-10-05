Bakan Tekin Kayseri'de Eğitime Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Tekin Kayseri'de Eğitime Destek Verdi

Bakan Tekin Kayseri\'de Eğitime Destek Verdi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kayseri Lisesi'nde öğretmenlerle buluştu, havacılık okulunu inceledi.

05.10.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri'de "Öğretmenler Odası" buluşması etkinliğine katıldı.

Tarihi Kayseri Lisesi'ne gelen Tekin'e öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi.

Tekin, bir gazetecinin Kayseri Lisesi'ndeki buluşmayı sorması üzerine, tarihi atmosferi olan köklü okulları sevdiğini dile getirdi.

Engelli öğretmen atamasını bekleyen öğretmenler de Tekin'e taleplerini iletti.

Lisenin bahçesindeki etkinlik, basına kapalı gerçekleştirildi.

Öte yandan Tekin, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekin, " Türkiye'nin ilk uçak fabrikası alanında yapımı süren Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunduk, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldık. Bir eğitim şehri olan Kayseri'nin havacılık alanında gelişmesine gelecekte önemli katkılar sunacak olan okulumuz, ilimizi bu alanda önemli merkezlerden biri haline getirecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin'e Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de eşlik etti.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Yusuf Tekin, Havacılık, Politika, kayseri, İnşaat, Eğitim, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tekin Kayseri'de Eğitime Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
14:20 DEM Partililerle neden tokalaştı Bahçeli’den ezber bozan sözler DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler
13:12 TFF’de büyük skandal Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı TFF'de büyük skandal! Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
18:14 Kocasına sinirlendi, kendini 6. kattan attı Kocasına sinirlendi, kendini 6. kattan attı
18:12 Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu
17:51 Videoyu izlemeniz lazım Kullandığı penaltı maçın önüne geçti Videoyu izlemeniz lazım! Kullandığı penaltı maçın önüne geçti
17:43 Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı
17:36 Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
17:24 Aç gözlülükte son nokta Bu ev için istenen kirayı duyunca “Yok artık“ diyeceksiniz Aç gözlülükte son nokta! Bu ev için istenen kirayı duyunca "Yok artık" diyeceksiniz
17:20 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral’ın heykelini diktirdi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral'ın heykelini diktirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 15:21:17. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Tekin Kayseri'de Eğitime Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement