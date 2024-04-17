Bakan Tekin: Öğretmen atamaları için değerlendirme yapılacak, belli bir sayı yok

Politika

Bakan Tekin: (Öğretmen atamaları) "Değerlendirme yapacağız. Belli bir sayı yok"

- (Sözleşmeli öğretmen sayısı) "Konuşulan rakamlar çok büyük oranda eksik ya da yanlış bilgiye dayanan rakamlar. Sayıyı açıkladığımızda net rakamları da paylaşacağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmen atamalarına ilişkin açıklaması üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Oturup Cumhurbaşkanımızla değerlendirme yapacağız sonrasında sayı açıklanır. Hazine ve Maliye Bakanımızın da olması lazım bu toplantıda. Belli bir sayı olsaydı Cumhurbaşkanımız söylerdi" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmen ataması açıklaması üzerine yöneltilen sorulara Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımız açıklamasında söyledi zaten mevcut öğretmen sayımız, ihtiyacımızı oturup Cumhurbaşkanımızla değerlendirme yapacağız sonrasında sayı açıklanır. Hazine ve Maliye Bakanımızın da olması lazım bu toplantıda. Belli bir sayı olsaydı Cumhurbaşkanımız söylerdi" ifadelerini kullandı.

Öğretmen atamasına ilişkin net bir takvim olmadığını dile getiren Bakan Tekin, "Konuşulan rakamlar büyük oranda eksik ya da yanlış bilgiye dayanan rakamlar. Sayıyı açıkladığımız zaman net rakamları paylaşacağız. İhtiyaçlarımızı sürekli revize ediyoruz. Haftalık okutan ders sayısından tutun mevcut öğretmenlerimize, emekli olanları ve ayrılanları anbean takip ediyoruz. Dolayısıyla ihtiyaçlarımızı net olarak o gün açıklayacağız" diye konuştu.