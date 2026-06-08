Bakan Tekin: Türk dünyasında ortak ders kitapları tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk dünyasının eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında ortak adımlar atarak geleceği birlikte inşa edebileceğini belirterek, "Ortak tarih kitabımız, ortak Türk dünyası coğrafyası kitabımız ve ortak Türk edebiyatı kitaplarımızla ilgili süreç tamamlandı. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Türkiye'de yaklaşık 150 bin öğrenci, bu dersleri seçmeli ders olarak aldı." dedi.

Tekin, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9. Eğitim Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Kazakistan'ın Türkistan kentinde yaptığı konuşmada, yaklaşık bir ay önce Türkistan'da gerçekleştirilen TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türk Yüzyılı" vizyonunu ortaya koyduğunu anımsattı.

Liderlerin bu hedef doğrultusunda ortak irade ortaya koyduklarına dikkati çeken Tekin, "Liderlerimiz, bu konuda kendi aralarında anlaştılar. Bize düşen görev ise eğitim alanında bu sürece destek olmak." dedi.

Türkistan coğrafyasının tarih boyunca bilim ve düşüncenin önemli merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Tekin, "İnsanlık, tabiatın ve kendi varlığının nice sırlarını ilk kez bu coğrafyada konuşulan ilmin diliyle çözdü. Bizim medeniyetimiz, bilimi hiçbir zaman sıradan bir uğraş saymadı. Onu insanı yücelten en şerefli amellerden biri olarak gördü. Önümüzdeki yüzyıl yeniden bu coğrafya, bu topraklar, bu kardeşler topluluğu dünyanın aklına ışık tutan bir merkez haline dönüşebilir." ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka konusunda hep birlikte ortak adımlar atmamız gerekiyor"

Tekin, geçmişte Türk dünyasına yönelik ortak ders kitaplarının hazırlanmasının dahi kuşkuyla karşılandığını ancak bugün önemli mesafe katedildiğini belirterek, "Ortak tarih kitabımız, ortak Türk dünyası coğrafyası kitabımız ve ortak Türk edebiyatı kitaplarımızla ilgili süreç tamamlandı. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Türkiye'de yaklaşık 150 bin öğrenci, bu dersleri seçmeli ders olarak aldı." diye konuştu.

Türk devletleri arasındaki işbirliğinin somut sonuçlar vermeye başladığını vurgulayan Tekin, bu süreçte emeği geçen TDT Genel Sekreterliğine, eğitim ve yükseköğretim bakanlarına teşekkür etti.

Yapay zeka alanında ortak çalışmaların önemine işaret eden Tekin, Türkiye'nin bu alandaki tecrübe ve birikimini kardeş ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Tekin, "Önümüzdeki dönemde yapay zeka konusunda hep birlikte ortak adımlar atmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konudaki bütün tecrübelerimizi paylaşmak ve Türk devletlerimizin bu konudaki birikimlerinden faydalanmak konusunda çok açığız." dedi.

"'Orta Asya' yerine 'Türkistan' ifadesini kullanmaya başladık"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında müfredatta kapsamlı değişiklikler yaptıklarını anlatan Tekin, okul öncesinden lise son sınıfa kadar her kademede teknoloji okuryazarlığına yer verdiklerini belirtti.

Tekin, özellikle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında revize edilen müfredat çalışmalarında Türk devletlerine ilişkin tarihsel ve güncel bilgilere de yer verdiklerini ve ayrıştırıcı tarihsel ve kavramsal unsurları programlardan çıkarmaya yönelik adımlar attıklarını dile getirerek, "Bunu gönül rahatlığıyla sizlerle paylaşabilirim. Programlarımızdan ve müfredatlarımızdan 'Orta Asya' kavramını çıkardık. Onun yerine 'Türkistan' ifadesini kullanmaya başladık ve bunu da çok önemsiyorum." diye konuştu.

Okul dışı öğrenme ortamlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalar da yürüttüklerini vurgulayan Tekin, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin tarihi ve kültürel değerlerini içeren "Türkistan Gezi Rehberi" hazırladıklarını duyurdu.

Eğitim alanında ortak dijital altyapıların kurulmasının önemine değinen Tekin, özellikle eğitim bilişim ağları ve öğretmenler arasında yapay zeka destekli iletişim platformlarının oluşturulmasının faydalı olacağını söyledi.

Katılımcıları 26-28 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne davet eden Tekin, zirvenin bu yılki temasının "Yapay Zeka: Geleceğin Barışı, İnsanlık ve Ortak Yarınlar" olduğunu belirtti.

Toplantının hayırlı sonuçlar doğurmasını dileyen Tekin, ev sahipliği dolayısıyla Kazakistan'a ve organizasyona katkı sunan TDT Genel Sekreterliğine teşekkür etti.