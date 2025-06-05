Bakan Tekin: 'Özgür İnançlarla Kardeşlik İklimi Oluşturduk' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Tekin: 'Özgür İnançlarla Kardeşlik İklimi Oluşturduk'

05.06.2025 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'daki bayramlaşma töreninde Türkiye'de herkesin inancını özgürce yaşayabildiği bir ortamın mevcut olduğunu vurguladı. Tekin, AK Parti iktidarıyla birlikte yasakların kaldırıldığını ve kardeşlik ikliminin tesis edildiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Herkesin dinini, inancını özgürce yaşayabildiği bir ülke oluşturduk"

"Bu bayram bizim için Türkiye'nin kardeşlik iklimi için apayrı bir bayram"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığında bayramlaşma

ERZURUM - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Tarihi Yakutiye Medresesi önünde bulunan kent meydanında düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti milletvekilleri Selami Altınok, Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Herkesin dinini, inancını özgürce yaşayabildiği bir ülke oluşturduk

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurarken mücadele edeceklerini söyledikleri alanlardan birisinin yasaklar olduğunu ifade eden Bakan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yasaklarından mücadele ettik. Bugün Türkiye'de başörtüsü yasağından kimse artık bahsedemez. Ben bir iki programda söyledim. Cumhuriyet Halk Partililer karşı çıkıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar ama şunu da 'bizim iktidarımızda başörtüsü problemi olmayacak' demiyorlar, sadece laf kalabalığı yapıyorlar. Bugün Türkiye'de bu yasakların en önemlisi, başörtüsüyle ilgili yasaklar çok şükür ortadan kalkmış durumda. Herkesin dinini, inancını özgürce yaşayabildiği bir ülke oluşturduk" diye konuştu.

Bu bayram bizim için Türkiye'nin kardeşlik iklimi için apayrı bir bayram

Bakan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir konuda eksikliğimiz var idi, bunun mücadelesini Cumhurbaşkanımız, başbakan olduğunu tarihten itibaren verdi, bugünlerde de semerelerini alacağız inşallah. Ne bu 3 Kasım 2002'de AK Parti iktidara geldi, hemen sonrasında hükümet kuruldu. Hükümet kurulduktan sonra 30 Kasım 2002'de AK Parti'nin ilk icraatlarından birisi OHAL uygulamasını kaldırmaktı. Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Biz Türkiye'de kardeşlik iklimini oluşturacağız, bütün yasakları kaldıracağız' dedi. 30 Kasım 2002'de başlattığı bu kardeşlik iklimini tesis etme çabası müesses nizamın bütün engelleme çabalarına rağmen bundan çıkar elde etmeye çalışan, bundan nemalanmaya çalışan çıkar çevrelerinin bütün çabalarına rağmen cumhurbaşkanımız dirayetle bu konuda yürüdü. ve bugün bu süreçte yaptığımız, hatırlayın AK Parti iktidarından önce Ahmet Kaya, Kürtçe ifadeleri bulunduğu için sanat camiası tarafından linç edilmişti. Hatırlayın, bu ülkede Kürtçe konuşmak bir suç kabul ediliyor idi, ancak şimdi Kültür Bakanlığımız Kürtçe tiyatro oyunu yapıyor, Kürtçe eserleri basıyor, okullarımızda Kürtçe seçmeli derslerimiz, Kürtçe öğreten kurslarımız, Kürtçe yayın yapan televizyonumuz var. Bu mücadele sonucunda geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 'Terörsüz Türkiye' diye bir süreç başladı. Ben bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza bu süreci başlattığı için yasaklarla ilgili bu anlamdaki kardeşlik iklimini tesis edecek bu mücadelesi için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu bayram bizim için Türkiye'nin kardeşlik iklimi için apayrı bir bayram" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin ve törene katılan milletvekilleri vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, AK Parti, Politika, Türkiye, Erzurum, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tekin: 'Özgür İnançlarla Kardeşlik İklimi Oluşturduk' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl ağladı, ağlattı Bilecik Valisi Şefik Aygöl ağladı, ağlattı
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e aşk dolu kutlama Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti

23:41
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
21:43
Dostlar düşmana dönüştü Musk ’büyük bombayı’ bıraktı: Epstein dosyalarında Trump’ın adı var
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
20:21
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı Hastanelik oldu
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
20:06
Diyarbakır’da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
10:48
Galatasaray, yeni Mertens’ini buldu
Galatasaray, yeni Mertens'ini buldu
10:19
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti
10:14
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz
09:50
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
09:46
Otomobil devi Suzuki, Türkiye’de en çok satan modelin üretimini durdurdu
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu
09:43
Sivas Kangal kuzuları hem renkleri hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor
Sivas Kangal kuzuları hem renkleri hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 00:48:55. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Tekin: 'Özgür İnançlarla Kardeşlik İklimi Oluşturduk' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.