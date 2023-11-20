 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Tunç: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Sistemde revizyon ihtiyacı varsa bundan kaçınılamaz." - Son Dakika

Bakan Tunç: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Sistemde revizyon ihtiyacı varsa bundan kaçınılamaz."

Bakan Tunç: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Sistemde revizyon ihtiyacı varsa bundan kaçınılamaz."

Bakan Tunç: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Sistemde revizyon ihtiyacı varsa bundan kaçınılamaz."
20.11.2023 12:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Millet İttifakı'nın son seçimde oluşturduğu 6'lı masayı hatırlatarak, Cumhurbaşkanı seçiminde aranan yüzde 50+1 şartının siyasi partileri yanlış yollara sevk ettiğini söylemişti. En fazla oyu alan adayın Cumhurbaşkanı seçilmesini öneren Erdoğan, yüzde 50+1 şartının değişmesinin isabetli olacağı yorumunu yapmıştı. Konuya ilişkin bugün bir değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir istikrar sistemidir. Ancak sistemde revizyon ihtiyacı varsa oturup konuşulur, bundan kaçınılmaz" dedi.

ADALET BAKANI TUNÇ: REVİZYON İHTİYACI VARSA OTURUP KONUŞULUR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Noterler Birliği'nde düzenlenen `Yarının Dünyasında Bugünün Çocuk Hakları" programının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Tunç, açıklamalarında şunları kaydetti; "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir istikrar sistemidir. Ancak sistemde revizyon ihtiyacı varsa oturup konuşulur, bundan kaçınılmaz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, Millet İttifakı'nın son seçimde oluşturduğu 6'lı masayı hatırlatarak, Cumhurbaşkanı seçiminde aranan yüzde 50+1 şartının siyasi partileri yanlış yollara sevk ettiğini söylemişti.

Erdoğan, en fazla oyu alan adayın Cumhurbaşkanı seçilmesini önermişti. Sistemin değişmesi konusunda aynı fikirde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsabetli olur" yanıtını vermişti. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin de seri olacağının altını çizen Erdoğan, "Uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez" diye konuşmuştu.

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tunç: '(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Sistemde revizyon ihtiyacı varsa bundan kaçınılamaz.' - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Rezillik diz boyu! TikTok'ta yarı çıplak yayın açıp dakikalar içinde dünyaları kazandı
12:43 Faiz oranları artınca TL mevduatları 6,5 ayın zirvesine çıktı
12:04 Bakan Yerlikaya: Sağanak ve fırtınada 9 kişi yaşamını yitirdi
12:02 İsrail televizyon kanalından tüm dünyaya savaş tehdidi! Tek tek ülke saydı
12:00 Ebrar Karakurt, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını dövme yaptırdı
11:50 Dominik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde 21 kişi hayatını kaybetti
11:42 Eski Türkiye Güzeli Azra Akın, ikinci kez anne oluyor
11:24 Dolar haftaya yükselişle başladı! Kur 29 liraya koşuyor
11:14 Recep İvedik filmi gerçek oluyordu! Batman yerine Amsterdam uçağına binen yolcular şaşkına döndü
11:14 Ayasofya Camii'nde kedi sevdiği videosu milyonlarca izlenen vatandaşın kim olduğu ortaya çıktı! Tepkisi yine gülümsetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2023 13:14:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Tunç: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Sistemde revizyon ihtiyacı varsa bundan kaçınılamaz." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement