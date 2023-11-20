Bakan Tunç: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Sistemde revizyon ihtiyacı varsa bundan kaçınılamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Millet İttifakı'nın son seçimde oluşturduğu 6'lı masayı hatırlatarak, Cumhurbaşkanı seçiminde aranan yüzde 50+1 şartının siyasi partileri yanlış yollara sevk ettiğini söylemişti. En fazla oyu alan adayın Cumhurbaşkanı seçilmesini öneren Erdoğan, yüzde 50+1 şartının değişmesinin isabetli olacağı yorumunu yapmıştı. Konuya ilişkin bugün bir değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir istikrar sistemidir. Ancak sistemde revizyon ihtiyacı varsa oturup konuşulur, bundan kaçınılmaz" dedi.

ADALET BAKANI TUNÇ: REVİZYON İHTİYACI VARSA OTURUP KONUŞULUR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Noterler Birliği'nde düzenlenen `Yarının Dünyasında Bugünün Çocuk Hakları" programının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Tunç, açıklamalarında şunları kaydetti; "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir istikrar sistemidir. Ancak sistemde revizyon ihtiyacı varsa oturup konuşulur, bundan kaçınılmaz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, Millet İttifakı'nın son seçimde oluşturduğu 6'lı masayı hatırlatarak, Cumhurbaşkanı seçiminde aranan yüzde 50+1 şartının siyasi partileri yanlış yollara sevk ettiğini söylemişti.

Erdoğan, en fazla oyu alan adayın Cumhurbaşkanı seçilmesini önermişti. Sistemin değişmesi konusunda aynı fikirde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsabetli olur" yanıtını vermişti. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin de seri olacağının altını çizen Erdoğan, "Uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez" diye konuşmuştu.