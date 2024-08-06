Bakan Tunç, Kaymakam Adaylarıyla Bir Araya Geldi

Politika

Kaymakam adaylarıyla bir araya gelen Bakan Tunç: "Sizler devletin gören gözü, işiten kulağısınız"

ANKARA - İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığında düzenlenen 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Tecrübe Paylaşımı Programı'na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sizler devletin, hükümetin gören gözü, işiten kulağısınız. Bizlerde sürekli halkımızın arasındayız. Adaletten hakkaniyetten ayrılmadan herkese eşit bir şekilde davranmak gibi bir sorumluluğunuz olacak" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Tecrübe Paylaşımı Programı'na katıldı. İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığında düzenlenen programda İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile çok sayıda kaymakam adayı yer aldı.

"Sizler devletin hükümetin gören gözü, işiten kulağısınız"

Kaymakamlık makamının önemine ve anlamına dikkat çeken Bakan Tunç, "Kaymakamlarımız görev yaptığı yerlerde milletimizi, devletimizi, hükümetimizi temsil ederler. Halkımızı memnun edecek projeleri yürütürseniz o ilçedeki halkımızı memnun edersiniz. Sadece rutini halletmek değil rutinin dışında milletimizi, ilçe halkımızı memnun edecek projeleri hayata geçirirseniz, ilçe halkı sizden gururla bahsedilecektir. O nedenle kaymakamlığın başlangıcı nasıl başlarsanız o şekilde gider. İlk atandığınız yerde duyulduğunuzda çarşıda hiç gözükmediniz, yüzünüzü gören olmazsa bunu düzeltmeniz mümkün olmaz. Makamınıza oturmadan tek tek esnafları gezerseniz, halkı kucaklarsanız, halk sizi sevecektir, sizde halkı seveceksinizdir, zevkle hizmet edeceksinizdir. Sizler devletin hükümetin gören gözü, işiten kulağısınız. Bizlerde sürekli halkımızın arasındayız. İlçelerin ileri gelenleri sizlere ziyarette bulunacaklar. Tüm bu ortamlardan adaletten hakkaniyetten ayrılmadan herkese eşit bir şekilde davranmak gibi bir sorumluluğunuz olacak" dedi.

Eğitimin önemine değinen Tunç şöyle devam etti:

"Dolayısıyla çocuklarımızın gelişmesine çok önem vermemiz gerekir. 22 yıldır hep önce insan dedik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. Eğitimden sağlığa, güvenliğe varıncaya kadar insanımızı güçlendirmenin gayreti içerisinde olduk."

"20 yıl önceki Türkiye'yle bugünkü Türkiye arasında çok fark var"

Türkiye'yi dünyanın en büyük havalimanlarına, barajlarına, nükleer santrallerine kavuşturduklarından bahseden Tunç, "20 yıl önceki Türkiye'yle bugünkü Türkiye arasında çok fark var. 81 vilayetimizi daha da ileri taşımanın gayreti içerisinde olduk. Ülkemizin fiziki kalkınmasını sağlarken, sessiz devrimleri de hayata geçirdik. Mevzuatımızı yeniledik. 80-90 yıldır uygulanan Türk Ceza Kanun'ndan, Borçlar Kanununa kadar tüm temel kanunlarımızı vatandaşlarımızın ihtiyacına uygun hala getirdik. Önemli anayasa değişiklikleri yaptık. Milletimizin desteğiyle bunları hayata geçirdik. Anayasada gerçekleştirdiğimiz reformlarla Milli Güvenlik Kurulu'nun sivilleştirilmesi gibi önemli yapısal reformları hayata geçirdik" diye konuştu.

"Türkiye yüzyılına da yeni bir anayasa yakışır"

Türk milletiniz daha fazla hizmet hakkettiğine değinen Tunç, yeni anaysa için vazgeçmediklerini söyleyerek, "Bir darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. 184 kez değişiklik yapılan bir anayasa bu değişiklikler sonucu uyum sorunu da ortaya çıktı. Bunların bir kez daha ortaya çıkmaması devletin sorumluluklarını ortaya koyan katılımcı bir anayasayı yapmak zorundayız. Türkiye yüzyılına da yeni bir anayasa yakışır" ifadelerine yer verdi.

Tunç konuşmasına şöyle devam etti:

"Kaymakamlarımızın özellikle eğitime önem vermeleri gerekir dedik. Sık sık uğrayacağınız yerler okullarımız. Okullara giderken çat kapı gidilmesi gerekir. En arka sıraya oturarak derslerin takip edilmesinde büyük fayda var. Çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. İlçenizde bir tek çocuğun istismara uğramaması lazım, çocuklarımızın üstüne titreyeceksiniz. İlçenin başarısını sizler başaracaksınız. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için projeler yapacaksınız. Gençlerimizi sportif ve kültürel etkinliklerle geliştireceğiz. İlçemize uygun projelerin üretilmesi de sizin elinizde. O ilçede yapılması gereken çok şey vardır. Siz farklı bir gözle bakacaksınız. Tarımsal projeler önemli, hayvancılıkla ilgili projeler yapılabilir. Adaletli olmak en önemlisi adaletten ayrılmamamız lazım. Adaletten ayrılmadan, eşitlikten ayrılmadan görevlerimizi en güzel şekilde yapacağız."

Tunç kaymakam adaylarına güvendiklerini belirtirken, başarılar diledi.