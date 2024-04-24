Bakan Tunç: Millet size oyu terörü destekleyin diye vermiyor - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç: Millet size oyu terörü destekleyin diye vermiyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de teröre ve şiddete geçit olmayacağını söyleyerek, terörü destekleyen partilere mesafe koymaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, devlet büyüklerine hakaret edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı ve milletten aldıkları yetkiyi kötüye kullanmamaları gerektiğini söyledi.

24.04.2024 19:08  Güncelleme: 19:12
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Bakan Tunç: "Millet size oyu terörü destekleyin diye vermiyor"

"Devlet büyüklerine hakaret edilmesi kabul edilebilir değil"

"Milletten aldığınız yetkiyi kötüye kullanmayın"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Millet size oy verirken hizmet etsin diye oy veriyor. Terörü desteklesin diye oy vermiyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılında Çocuk Hukuku Paneli"nin ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de teröre ve şiddete geçit olmayacağını söyleyen Bakan Tunç, demokratik hukuk devletlerinde şiddet ve şiddeti teşvikin suç sayıldığını ifade etti.

40 yıla aşkın süredir Türkiye'nin terör belası ile mücadele ettiğini vurgulayan Bakan Tunç, demokratik siyaset yaptıklarını iddia eden partilerin terörle de arasına mesafe koyması gerektiğini kaydetti.

"Millet size oyu terörü destekleyin diye vermiyor"

Terörle arasına mesafe koyamayan partilerin geçmişte kapatıldığını işaret eden Bakan Tunç, "Böyle bir hukuki süreçle karşı karşıya kalmak istemiyorsanız terörle aranıza mesafe koyun. Terörü ve şiddeti reddedin. Demokratik siyasetinizi yapmak istiyorsanız özgürce siyasetinizi yapın. Millet size oy verirken hizmet etsin diye oy veriyor. Terörü desteklesin diye oy vermiyor" ifadelerini kullandı.

"Devlet büyüklerine hakaret edilmesi kabul edilebilir değil"

Terörü ve şiddeti destekleyen açıklamalarda bulunan partilere karşı hiçbir hukuk devletinin müsade etmeyeceğini dile getiren Bakan Tunç, "Yetkili makamlar devreye girer. Diyarbakır Sur'da gerçekleşen olay ile ilgili adli soruşturma başlatılmıştı. Devlet büyüklerine hakaret edilmesi kabul edilebilir değil. Soruşturma devam ediyor buna benzer olaylar olmamalı" ifadesini kullandı.

"Milletten aldığınız yetkiyi kötüye kullanmayın"

Terörle irtibat ve iltisak nedeniyle partilere kapatılma davaları her zaman açılabileceğini belirten Bakan Tunç, "Şuan devam eden davalarda var. Aynı yolu izlerse eğer DEM Parti o zaman da aynı muameleyle de karşılaşır. Demokratik siyaset yapın. Milletten aldığınız yetkiyi kötüye kullanmayın" diye konuştu.

DEM Parti'nin 78 belediyesi olduğunu söyleyen Bakan Tunç, teröre destek verilen uygulamalar ile karşılaşması noktasında gerekli soruşturmaların başlatılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer bu 78 belediye terörü destekleyen bir uygulama gerçekleştirirse eğer ne olacak? Anayasamızın 127'nci maddesi ile belediyeler kanunun 45'inci maddesini okuduğunuz. Yasal mevzuat içerisinde terörü destekliyorsa belediye yönetimi geçmişteki uygulamaları da gördük. Hiç kimse bir partinin kapatılmasını ister mi? Milletin kaynaklarını, devlet düşmanlarına aktarma gayreti içerisinde olursanız ve geçmişte oldu. Bunların uygulamaları gerçekleşti. Yine bunlar tekrar ederse verilen yetkiler kullanılır."

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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