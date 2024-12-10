Bakan Tunç: "Nerede olursa olsun her zaman adaleti ve hakkaniyeti savunmayı sürdüreceğiz" - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç: "Nerede olursa olsun her zaman adaleti ve hakkaniyeti savunmayı sürdüreceğiz"

Sosyal medya hesabı "X" üzerinden '10 Aralık Dünya İnsan Hakları' günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye olarak nerede olursa olsun yaşanan acılara ve hak ihlallerine karşı sesimizi yükseltmeyi, her zaman adaleti ve hakkaniyeti savunmayı sürdüreceğiz" dedi.

10.12.2024 11:45
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Sosyal medya hesabı "X" üzerinden '10 Aralık Dünya İnsan Hakları' günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye olarak nerede olursa olsun yaşanan acılara ve hak ihlallerine karşı sesimizi yükseltmeyi, her zaman adaleti ve hakkaniyeti savunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı "X" üzerinden '10 Aralık Dünya İnsan Hakları' günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. İnsan haklarının dokunulmaz olduğundan bahseden Tunç, "Kadim geleneğimize göre yaratılmışların en şereflisi olan insanın haklarını korumak, hem inancımızın hem de hukukun gereğidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesinden hareketle temel hak ve özgürlükleri yüceltmek, Hukuk Devleti ilkesini her alanda egemen kılmak, Anayasamızdaki vesayetçi ruhu azaltmak, demokrasimizi daha da güçlendirmek için çok sayıda sessiz devrim niteliğinde reforma imza attık" dedi

"Filistin olmak üzere birçok coğrafyada insan hakları ihlallerinin eriştiği boyut, insanlığın geleceği adına endişe vericidir"

Paylaşımında temel hak ve özgürlükleri daha da güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Tunç, "Huzurlu ve güvenli bir gelecek, daha adil bir dünya için şüphesiz insan hakları korunmalıdır. Ancak günümüzde başta Filistin olmak üzere birçok coğrafyada insan hakları ihlallerinin eriştiği boyut, insanlığın geleceği adına endişe vericidir. En temel insan hakları olan yaşam hakkı, mülkiyet hakkı, güvenlik hakkı, din ve vicdan özgürlüğü yok sayılmaktadır. Uluslararası kuruluşlar ve mekanizmalar insanlığın sorunlarını çözmekte yetersiz ve etkisiz kalmaktadır. Sözde demokrasi ve insan hakları savunucusu ülkeler, insan haklarının evrensel olma vasfını teoriden pratiğe geçirememiş, Filistin ve mazlum coğrafyalardaki sınavını geçememiştir. Türkiye olarak nerede olursa olsun yaşanan acılara ve hak ihlallerine karşı sesimizi yükseltmeyi, her zaman adaleti ve hakkaniyeti savunmayı sürdüreceğiz. Güçlünün değil haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Acıların ve adaletsizliklerin yaşanmadığı, barışın ve insan onurunun egemen olduğu, insan haklarının güvence altına aldığı daha güzel bir dünya temennisiyle" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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