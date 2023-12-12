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Bakan Tunç'tan Hasan Bitmez açıklaması: "Durumu biraz kritik" - Son Dakika
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Bakan Tunç'tan Hasan Bitmez açıklaması: "Durumu biraz kritik"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hastanede tedavisi süren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile ilgili yaptığı açıklamada, "Durumu biraz kritik. Bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyoruz.

Bakan Tunç\'tan Hasan Bitmez açıklaması: "Durumu biraz kritik"
12.12.2023 - 16:43,
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hastanede tedavisi süren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile ilgili yaptığı açıklamada, "Durumu biraz kritik. Bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Doktorların ifadesine göre durumunun biraz kritik olduğuna yönelik bilgiler alıyoruz. İnşallah şifaya kavuşur, iyileşir ve tekrar aramıza döner" dedi.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM kürsüsünde konuşmasını bitirir bitirmez fenalaşarak düştü. Kafasını sert bir şekilde yerdeki mermer basamağa vuran Bitmez, kalp masajı yapıldıktan sonra Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve milletvekilleri, Bilkent Şehir Hastanesine gelerek Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, Bitmez'in konuşmasının tam bittiği anda baygınlık geçirerek yere düştüğünü söyledi.

Mecliste bulunan doktor ve doktor milletvekillerinin anında Bitmez'e müdahale ettiklerini vurgulayan Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Kalp masajı yapmaya çalıştılar. Meclisin sağlık ekipleri de hemen ulaştı. 20 ile 25 dakika bu mücadele mecliste devam ettikten sonra ambulans ile şehir hastanesine sevk edildi. Şu an acilde yoğun bir çaba gösteriliyor ve başhekimimiz de gerekli bilgileri hem yakınlarına hem milletvekillerimize aktardılar. Durumu biraz kritik. Bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Doktorların ifadesine göre durumunun biraz kritik olduğuna yönelik bilgiler alıyoruz. İnşallah şifaya kavuşur. İyileşir ve tekrar aramıza döner."

Hangi partiden olursa olsun bütün milletvekillerinin Bitmez'in sağlığına kavuşması temennisinde bulunduğunu ifade eden Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız da yakından ilgileniyorlar. Sürekli hastaneyle başhekimle irtibat halindeler. İnşallah şifaya kavuşur. Tekrar Allah şifalar versin diyorum. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ise yaptığı konuşmada, doktorların Bitmez'e müdahale ettiğini ve tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Yaşanan olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u bilgilendirdiklerini kaydeden Güler, "Onlar da yakinen tüm bu süreci takip ediyorlar. Biraz önce hem Cumhurbaşkanımızı da bilgilendirdik hem de Meclis Başkanımızı bilgilendirdik. Tabii başhekimimiz sağ olsun, yine tedavi süreçlerini yakından takip eden hocalarımız sağ olsunlar. Biraz önce bizlere detaylı bilgi verdiler" diye konuştu.

Bitmez'in tedavisi Bilkent Şehir Hastanesinde devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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