Bakan Uraloğlu, AK Parti İzmir'de ilçe başkanlarıyla basına kapalı toplantı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Uraloğlu, AK Parti İzmir'de ilçe başkanlarıyla basına kapalı toplantı yaptı

Bakan Uraloğlu, AK Parti İzmir\'de ilçe başkanlarıyla basına kapalı toplantı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir'deki açılış töreninin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek ilçe başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, bakan Uraloğlu'na hilye-i şerif tablosu hediye edildi ve partililerle bir araya gelindi.

BAKAN URALOĞLU, İLÇE BAŞKANLARIYLA BULUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarihi Gediz Budak Köprüsü'nün açılış törenin ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar, İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililer hazır bulundu. Saygılı, Bakan Uraloğlu'na hilye-i şerif tablosu hediye etti. Bakan Uraloğlu, ardından ilçe başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı gerçeklşetirdi.

Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR,

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti, Politika, Hediye, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu, AK Parti İzmir'de ilçe başkanlarıyla basına kapalı toplantı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı

18:51
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
18:22
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
16:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
16:48
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
16:42
Masaj salonuna fuhuş operasyonu İş yeri sahibi de kadın
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın
15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede İşte ilk görüntüler
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 19:45:54. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu, AK Parti İzmir'de ilçe başkanlarıyla basına kapalı toplantı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement