Bakan Uraloğlu, AK Parti İzmir'de ilçe başkanlarıyla basına kapalı toplantı yaptı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir'deki açılış töreninin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek ilçe başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, bakan Uraloğlu'na hilye-i şerif tablosu hediye edildi ve partililerle bir araya gelindi.
BAKAN URALOĞLU, İLÇE BAŞKANLARIYLA BULUŞTU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarihi Gediz Budak Köprüsü'nün açılış törenin ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar, İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililer hazır bulundu. Saygılı, Bakan Uraloğlu'na hilye-i şerif tablosu hediye etti. Bakan Uraloğlu, ardından ilçe başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı gerçeklşetirdi.
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR,
Kaynak: DHA
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