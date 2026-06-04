Bakan Uraloğlu, Tekke'de destek istedi, havalimanında incelemeler yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Uraloğlu, Tekke'de destek istedi, havalimanında incelemeler yaptı

Bakan Uraloğlu, Tekke\'de destek istedi, havalimanında incelemeler yaptı
04.06.2026 19:16  Güncelleme: 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 Haziran'da belediye başkanlığı seçiminin yapılacağı Tekke beldesini ziyaret ederek Cumhur İttifakı'nın adayı Kemalettin Demirkıran'a destek istedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 Haziran'da belediye başkanlığı seçiminin yapılacağı Tekke beldesini ziyaret ederek Cumhur İttifakı'nın adayı Kemalettin Demirkıran'a destek istedi. Bakan Uraloğlu, daha sonra Bayburt- Gümüşhane Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Gümüşhane'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 Haziran tarihinde seçim gerçekleştirilecek olan Tekke beldesini ziyaret etti. Belde halkı ve partililerle bir araya gelen Bakan Uraloğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Kemalettin Demirkıran'a destek istedi. Tekke'de yaptığı konuşmada vatandaşlardan Demirkıran için destek sözü alan Bakan Uraloğlu, beldenin ihtiyaçlarını bildiklerini belirterek verilen sözlerin yerine getirileceğini ifade etti.

Tekke programının ardından Bayburt-Gümüşhane Havalimanı inşaat sahasına geçen Bakan Uraloğlu, burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Havalimanı sahasında incelemelerde bulunan Uraloğlu, projenin bölge açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

"Türkiye'nin ortalama uçuş trafiğini 2 katına çıkardık"

Kurban Bayramı sürecinde Türkiye genelindeki ulaşım verileri hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "22-31 Mayıs tarihleri arasında havalimanlarımızda 51 bin 962 uçak trafiği ile 7 milyon 617 bin yolcumuza hizmet verdik. Bu son 10 günlük süre zarfında günlük ortalama 5 bin 200 uçuş trafiği ile Türkiye ortalama uçuş trafiğini iki katına çıkardık. Özellikle 31 Mayıs tarihinde İstanbul Havalimanımızda bin 730 uçuşla, açıldığı günden bu yana bütün zamanların en yoğun hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza atıldı. Aynı günlerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 189 binin üzerinde araç geçişi yapılarak yeni bir zirveye ulaşıldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Ankara-Niğde Otoyolu'nda ve son olarak hizmete açtığımız Aydın-Denizli Otoyolu'nda da benzer rekorlarla araç yoğunluğu yaşandı. İşte bu rekorlar, AK Parti hükümetlerimizin ulaştırmaya bakışındaki isabetli vizyonun, kararlılığın ve dev yatırımların eseridir. Yine bu vizyon ve bakış açısıyla Doğu Karadeniz'de de ülkemizin 5'inci bölgesel havalimanı olacak Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nı yükseltiyoruz. Bildiğiniz üzere Türkiye'yi, Rize-Artvin Havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı ve Çukurova Uluslararası Havalimanı gibi birden fazla şehre hizmet sunan bölgesel havalimanlarıyla tanıştırmıştık. Bölgesel havalimanlarıyla her şehre ayrı bir havalimanı yapmak yerine, stratejik noktalara konumlandırılan tesislerle geniş bir bölgeyi kapsayarak ülkemizin kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyoruz. Şimdi Bayburt-Gümüşhane Havalimanı da bu zincirin en yeni ve en sağlam halkası olarak bölgemizin kalkınmasında yeni bir mihenk taşı haline geliyor" dedi.

"Bayburt-Gümüşhane Havalimanı bölgenin çehresini değiştirecek"

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın yıllık 2 milyon yolcuya hizmet vereceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Köse-Bayburt Karayolu üzerinde, Gümüşhane'ye 59, Bayburt'a ise 42 kilometre mesafede stratejik bir konuma sahip olan bu havalimanını yılda 2 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede inşa ediyoruz. Tamamlandığında bölgenin sosyoekonomik yapısını güçlendirecek ve çevre illerle birlikte geniş bir coğrafyaya hizmet sunacaktır. Havalimanımızın altyapı çalışmalarında 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki ana pisti, 300 metreye 120 metre genişliğindeki apronu ve 265 metre uzunluğundaki taksi yolunu inşa ettik. Bu altyapı, bölgenin havacılık ihtiyaçlarını karşılayacak modern ve güvenli bir temel oluşturdu. İnşallah bu yıl bitmeden hizmete açmayı planladığımız havalimanı, bölgenin çehresini değiştirecek. Bayburt'un ve Gümüşhane'nin tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini dünyaya taşıyan bir kapı olacaktır. Bu havalimanı sadece iki ilimize değil, tüm bölgeye nefes olacak; turizmi, ticareti ve istihdamı canlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

"Bayburt ve Gümüşhane'nin geleceğini yolcu tahminlerine göre sınırlayamayız"

Havalimanı çevresindeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Bizim devlet anlayışımızda ulaşım ve altyapı yatırımları sadece bugünkü yolcu sayısı üzerinden yapılan bir ticari muhasebe değildir. Biz sadece kısa vadeli düşünmüyoruz. Aynı mantıkla Bayburt ve Gümüşhane'nin geleceğini de bugünkü yolcu tahminlerine göre sınırlayamayız. Bizim görevimiz hizmeti getirmek, en iyi şekilde inşa etmek ve milletimizin istifadesine sunmaktır. Gerisi zamanla zaten gelir. Eğer bu yatırımlarda geç kalırsanız, onları yapmak için çok daha uzun zaman kaybetmiş olursunuz. Bu yaklaşımla Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın yanı sıra bölge için çok önemli bir ulaşım projesi olan Kop Tüneli'nde de çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet ve eser siyasetiyle her ilimizi, her ilçemizi, her köyümüzü kalkındırmaya devam ediyoruz, edeceğiz. İnşallah 7 Haziran'da Gümüşhane'de yapılacak seçimde de Tekke beldesinde Cumhur İttifakı'nın adayı, mevcut Belediye Başkan vekilimiz Kemalettin Demirkıran'a Tekkeli hemşehrilerimizin güçlü bir destek vereceğine canı gönülden inanıyorum. Yine buradan şunu da söylemek isterim; hem Bayburt'a hem de Gümüşhane'ye bağlanacak olan kestirme yolların sıcak asfalt ihalelerini yaptık. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalara başlayacağız. Bunlar mevcut ihtiyacı karşılamak içindir. Biz yapacağımız Köse yolundan vazgeçmiş değiliz. Bazı spekülasyonların olduğunu duyuyorum. Bunu da özellikle dikkatlerinize sunuyorum" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Belediye Başkanlığı, Gümüşhane, Politika, Bayburt, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu, Tekke'de destek istedi, havalimanında incelemeler yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı İngiltere'yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna’da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü
CHP’den istifa etmişti Mesut Özarslan, CHP’nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
Florentino Perez, Jose Mourinho’yu resmen açıkladı Florentino Perez, Jose Mourinho'yu resmen açıkladı
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
Trump bu hafta sonunu işaret etti: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti Trump bu hafta sonunu işaret etti: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti
Kendisine saldıran kargadan kaçarken taklalar attı Kendisine saldıran kargadan kaçarken taklalar attı

19:54
Samsunspor’a Galatasaray’dan transfer
Samsunspor'a Galatasaray'dan transfer
19:53
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
19:42
İşte Aziz Yıldırım’ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim
İşte Aziz Yıldırım'ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim
19:33
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
19:09
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
19:09
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
18:50
Vali gibi vali Davut Gül, Sıfır Atık Festivali’nde tüm stantları gezdi
Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi
17:45
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat’ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 20:18:05. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu, Tekke'de destek istedi, havalimanında incelemeler yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.