Bakan Uraloğlu, Tekke\'de destek istedi, havalimanında incelemeler yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 Haziran'da belediye başkanlığı seçiminin yapılacağı Tekke beldesini ziyaret ederek Cumhur İttifakı'nın adayı Kemalettin Demirkıran'a destek istedi. Bakan Uraloğlu, daha sonra Bayburt- Gümüşhane Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Gümüşhane'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 Haziran tarihinde seçim gerçekleştirilecek olan Tekke beldesini ziyaret etti. Belde halkı ve partililerle bir araya gelen Bakan Uraloğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Kemalettin Demirkıran'a destek istedi. Tekke'de yaptığı konuşmada vatandaşlardan Demirkıran için destek sözü alan Bakan Uraloğlu, beldenin ihtiyaçlarını bildiklerini belirterek verilen sözlerin yerine getirileceğini ifade etti.

Tekke programının ardından Bayburt-Gümüşhane Havalimanı inşaat sahasına geçen Bakan Uraloğlu, burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Havalimanı sahasında incelemelerde bulunan Uraloğlu, projenin bölge açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

"Türkiye'nin ortalama uçuş trafiğini 2 katına çıkardık"

Kurban Bayramı sürecinde Türkiye genelindeki ulaşım verileri hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "22-31 Mayıs tarihleri arasında havalimanlarımızda 51 bin 962 uçak trafiği ile 7 milyon 617 bin yolcumuza hizmet verdik. Bu son 10 günlük süre zarfında günlük ortalama 5 bin 200 uçuş trafiği ile Türkiye ortalama uçuş trafiğini iki katına çıkardık. Özellikle 31 Mayıs tarihinde İstanbul Havalimanımızda bin 730 uçuşla, açıldığı günden bu yana bütün zamanların en yoğun hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza atıldı. Aynı günlerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 189 binin üzerinde araç geçişi yapılarak yeni bir zirveye ulaşıldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Ankara-Niğde Otoyolu'nda ve son olarak hizmete açtığımız Aydın-Denizli Otoyolu'nda da benzer rekorlarla araç yoğunluğu yaşandı. İşte bu rekorlar, AK Parti hükümetlerimizin ulaştırmaya bakışındaki isabetli vizyonun, kararlılığın ve dev yatırımların eseridir. Yine bu vizyon ve bakış açısıyla Doğu Karadeniz'de de ülkemizin 5'inci bölgesel havalimanı olacak Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nı yükseltiyoruz. Bildiğiniz üzere Türkiye'yi, Rize-Artvin Havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı ve Çukurova Uluslararası Havalimanı gibi birden fazla şehre hizmet sunan bölgesel havalimanlarıyla tanıştırmıştık. Bölgesel havalimanlarıyla her şehre ayrı bir havalimanı yapmak yerine, stratejik noktalara konumlandırılan tesislerle geniş bir bölgeyi kapsayarak ülkemizin kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyoruz. Şimdi Bayburt-Gümüşhane Havalimanı da bu zincirin en yeni ve en sağlam halkası olarak bölgemizin kalkınmasında yeni bir mihenk taşı haline geliyor" dedi.

"Bayburt-Gümüşhane Havalimanı bölgenin çehresini değiştirecek"

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın yıllık 2 milyon yolcuya hizmet vereceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Köse-Bayburt Karayolu üzerinde, Gümüşhane'ye 59, Bayburt'a ise 42 kilometre mesafede stratejik bir konuma sahip olan bu havalimanını yılda 2 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede inşa ediyoruz. Tamamlandığında bölgenin sosyoekonomik yapısını güçlendirecek ve çevre illerle birlikte geniş bir coğrafyaya hizmet sunacaktır. Havalimanımızın altyapı çalışmalarında 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki ana pisti, 300 metreye 120 metre genişliğindeki apronu ve 265 metre uzunluğundaki taksi yolunu inşa ettik. Bu altyapı, bölgenin havacılık ihtiyaçlarını karşılayacak modern ve güvenli bir temel oluşturdu. İnşallah bu yıl bitmeden hizmete açmayı planladığımız havalimanı, bölgenin çehresini değiştirecek. Bayburt'un ve Gümüşhane'nin tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini dünyaya taşıyan bir kapı olacaktır. Bu havalimanı sadece iki ilimize değil, tüm bölgeye nefes olacak; turizmi, ticareti ve istihdamı canlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

"Bayburt ve Gümüşhane'nin geleceğini yolcu tahminlerine göre sınırlayamayız"

Havalimanı çevresindeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Bizim devlet anlayışımızda ulaşım ve altyapı yatırımları sadece bugünkü yolcu sayısı üzerinden yapılan bir ticari muhasebe değildir. Biz sadece kısa vadeli düşünmüyoruz. Aynı mantıkla Bayburt ve Gümüşhane'nin geleceğini de bugünkü yolcu tahminlerine göre sınırlayamayız. Bizim görevimiz hizmeti getirmek, en iyi şekilde inşa etmek ve milletimizin istifadesine sunmaktır. Gerisi zamanla zaten gelir. Eğer bu yatırımlarda geç kalırsanız, onları yapmak için çok daha uzun zaman kaybetmiş olursunuz. Bu yaklaşımla Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın yanı sıra bölge için çok önemli bir ulaşım projesi olan Kop Tüneli'nde de çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet ve eser siyasetiyle her ilimizi, her ilçemizi, her köyümüzü kalkındırmaya devam ediyoruz, edeceğiz. İnşallah 7 Haziran'da Gümüşhane'de yapılacak seçimde de Tekke beldesinde Cumhur İttifakı'nın adayı, mevcut Belediye Başkan vekilimiz Kemalettin Demirkıran'a Tekkeli hemşehrilerimizin güçlü bir destek vereceğine canı gönülden inanıyorum. Yine buradan şunu da söylemek isterim; hem Bayburt'a hem de Gümüşhane'ye bağlanacak olan kestirme yolların sıcak asfalt ihalelerini yaptık. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalara başlayacağız. Bunlar mevcut ihtiyacı karşılamak içindir. Biz yapacağımız Köse yolundan vazgeçmiş değiliz. Bazı spekülasyonların olduğunu duyuyorum. Bunu da özellikle dikkatlerinize sunuyorum" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE