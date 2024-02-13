Bakan Uraloğlu: "Cumhurbaşkanı Trabzon'a her zaman ayrı bir kıymet verdi"
TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'a her zaman ayrı bir kıymet verdiğini belirterek, "Biz de hizmet etmeye çalıştık. Yaptıklarımız var, ihtiyaçlar var. Ama Trabzon'da her zaman bizim yanımızda kaya gibi durdu" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'a gelerek Sürmene ilçesindeki esnafları ziyaret ederek, sorunları dinledi. Çamburnu Tersanesi'ni de ziyaret eden Bakan Uraloğlu, Of ilçesinde vatandaşla buluştu. İlçelerde vatandaşın ilgi gösterdiği Bakan Uraloğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Of'tan bütün Türkiye'ye selam gönderdiklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Bugün arkadaşlarımızla beraber Sürmene ve Of ilçelerimizde esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bir tersanemizi de ziyaret ettik. Sonrasında Sürmene Belediye Başkanlığımıza giderek başkanımızın talepleriyle ilgili istişarede bulunduk. Sürmene'mizin her zaman olduğu gibi bu seçim sürecinde de desteğini istedik. Şimdi ise Of'a geldik sağ olsun buradaki vatandaşlarımız, esnaflarımız bizi hoşgörüyle karşılıyorlar. Arkadaşlarımızla esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın dertlerini, taleplerini dinliyoruz, seçim vesilesiyle de dokunmamız gereken konulara dokunuyoruz. Of her zaman durduğu nokta bizim için kıymetlidir. Biz Of'un duasını almaya geldik. Of'un duasını alıyoruz. Bundan sonra da oyunu alacağız Allah'ın izniyle. Durmak yok, yola devam diyerek Of'tan bütün batıya doğru Allah'ın izniyle devam etmiş olacağız" şeklinde konuştu.
"Trabzon'un duruşu bizim için çok önemli"
Trabzon'a hizmet etmeye çalıştıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Trabzon'un duruşu bizim için çok önemli, Cumhurbaşkanımız da aday tanıtım toplantısında Trabzon adayını tanıtırken ne dedi? 'Oy Trabzon Trabzon' dedi. ya bu güzel bir şey. Yani Trabzon'a gerçekten biz hizmet etmeye çalıştık. Cumhurbaşkanı Trabzon'a her zaman ayrı bir kıymet verdi. Biz de hizmet etmeye çalıştık. Yaptıklarımız var, ihtiyaçlar var. Ama Trabzon'da her zaman bizim yanımızda kaya gibi durdu. Allah'ın izniyle biz o Trabzon'un duruşunu kendi arkamızda, kendi yanımızda, her zaman gördük. Bundan sonra da göreceğimizle ilgili bir şüphemiz yok. ve buradan aldığımız güçle beraber hem Trabzon'a hem de bütün Türkiye'ye yetmedi, bütün coğrafyaya hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.
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