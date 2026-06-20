Bakan Uraloğlu Hakkari\'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari- Van kara yolundaki tünel ve köprü açılışlarının ardından Hakkari'ye gelerek valilik ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu'nun gün boyunca çeşitli programlara katılması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Yeniköprü Tüneli ile Çığlı, Erzeki, Zap ve Depin köprülerinin açılış töreninin ardından Hakkari'ye geldi. Bakan Uraloğlu, Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, il protokolü ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Karşılama töreninin ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Uraloğlu, daha sonra valilik makamına geçti. Bakan Uraloğlu'nun, Hakkari Valiliği'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirecek. Program kapsamında esnaf ziyareti yapması planlanan Bakan Uraloğlu'nun ayrıca AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı ile kadın ve gençlik buluşmalarına katılması bekleniyor. - HAKKARİ