Bakan Uraloğlu: Hakkari'de terör değil, barış kol geziyor - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu: Hakkari'de terör değil, barış kol geziyor

20.06.2026 19:20
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Hakkari'de esnafla buluşup sorunları dinledi ve barış vurgusu yaptı.

1) BAKAN URALOĞLU: ARTIK HAKKARİ'NİN DAĞLARINDA TERÖR DEĞİL, BARIŞ KOL GEZİYOR (2)

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Bir dizi program kapsamında Hakkari'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, beraberindeki heyetle birlikte Bulvar Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. İş yerlerini tek tek gezen Uraloğlu, esnafla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi. Bakan Uraloğlu, esnaf ziyaretinin ardından Hakkari Evi'nde düzenlenen Kadın ve Gençlik Buluşması programına katıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Hakkari, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu: Hakkari'de terör değil, barış kol geziyor - Son Dakika

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