Bakan Uraloğlu: İstanbul'da raylı sistem hattı 180 kilometreye ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Türkiye'deki bin 58 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini Bakanlık olarak biz inşa ettik. Bakanlığımızca İstanbul'a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı" dedi.

Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı-Arnavutköy hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkasının açılışında konuşan Bakan Uraloğlu, "Sadece bu hafta içinde pazartesi günü Ankara Havalimanı ile başkentimiz Ankara'da havayolu ulaşımını, bugün ise Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Halkalı-Arnavutköy kesimi ile de ticaretin ve üretimin başkenti İstanbul'umuzda kent içi raylı taşımacılığı güçlendiren iki önemli eseri daha milletimizin hizmetine sunmuş olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Bin 58 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini bakanlık olarak biz inşa ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yaraşır proje, hizmet ve eserleri birbiri ardına hayata geçirdiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"2002 yılından bu yana sizin liderliğinizde özellikle demiryolu sektöründe dev yatırımlarla büyük mesafeler kat ederken, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyük şehrimizde de çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdik. Bugün açılış törenini gerçekleştirdiğimiz Halkalı-Arnavutköy metro hattı ile birlikte ülkemizdeki mevcut bin 58 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini Bakanlık olarak biz inşa ettik."

"Bakanlığımızca İstanbul'a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı"

İstanbul'un trafiğini kalıcı olarak rahatlatmanın yolunun güçlü bir raylı sistem ağı olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Bu doğrultuda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özgün ve örnek projeleri bir bir hayata geçirdik ve yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Asrın projesi MARMARAY ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı başta olmak üzere birçok raylı sistem hattını hizmete sunduk. Bugün açılışı gerçekleşen 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimi ile birlikte Bakanlığımızca İstanbul'a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı. Ama nasıl ki 'Durmak yok, yola devam' diyorsak, İstanbul da beklemez. Biz hizmetlere devam edeceğiz. Bu anlayışla İstanbul'un raylı sistem altyapısını güçlendirmeye, şehrimizin ulaşım yükünü hafifletecek projeleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çünkü İstanbul'un ihtiyaçlarını ertelemeye değil, çözüme kavuşturulması gereken ihtiyaçlardır" dedi.

Uraloğlu, halihazırda Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ile bu hattı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak Yavuztürk-Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nda çalışmaların devam ettiğini belirtti. - İSTANBUL