Bakan Uraloğlu: İstanbul'da raylı sistem hattı 180 kilometreye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Uraloğlu: İstanbul'da raylı sistem hattı 180 kilometreye ulaştı

19.06.2026 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy metro hattının açılışında, Türkiye'deki kent içi raylı sistem ağının 452 km'sini inşa ettiklerini ve İstanbul'a 180 km raylı sistem kazandırdıklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Türkiye'deki bin 58 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini Bakanlık olarak biz inşa ettik. Bakanlığımızca İstanbul'a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı" dedi.

Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı-Arnavutköy hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkasının açılışında konuşan Bakan Uraloğlu, "Sadece bu hafta içinde pazartesi günü Ankara Havalimanı ile başkentimiz Ankara'da havayolu ulaşımını, bugün ise Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Halkalı-Arnavutköy kesimi ile de ticaretin ve üretimin başkenti İstanbul'umuzda kent içi raylı taşımacılığı güçlendiren iki önemli eseri daha milletimizin hizmetine sunmuş olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Bin 58 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini bakanlık olarak biz inşa ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yaraşır proje, hizmet ve eserleri birbiri ardına hayata geçirdiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"2002 yılından bu yana sizin liderliğinizde özellikle demiryolu sektöründe dev yatırımlarla büyük mesafeler kat ederken, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyük şehrimizde de çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdik. Bugün açılış törenini gerçekleştirdiğimiz Halkalı-Arnavutköy metro hattı ile birlikte ülkemizdeki mevcut bin 58 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini Bakanlık olarak biz inşa ettik."

"Bakanlığımızca İstanbul'a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı"

İstanbul'un trafiğini kalıcı olarak rahatlatmanın yolunun güçlü bir raylı sistem ağı olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Bu doğrultuda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özgün ve örnek projeleri bir bir hayata geçirdik ve yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Asrın projesi MARMARAY ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı başta olmak üzere birçok raylı sistem hattını hizmete sunduk. Bugün açılışı gerçekleşen 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimi ile birlikte Bakanlığımızca İstanbul'a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı. Ama nasıl ki 'Durmak yok, yola devam' diyorsak, İstanbul da beklemez. Biz hizmetlere devam edeceğiz. Bu anlayışla İstanbul'un raylı sistem altyapısını güçlendirmeye, şehrimizin ulaşım yükünü hafifletecek projeleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çünkü İstanbul'un ihtiyaçlarını ertelemeye değil, çözüme kavuşturulması gereken ihtiyaçlardır" dedi.

Uraloğlu, halihazırda Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ile bu hattı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak Yavuztürk-Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nda çalışmaların devam ettiğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İstanbul, Politika, Türkiye, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu: İstanbul'da raylı sistem hattı 180 kilometreye ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
Okan Buruk’tan İsmail Kartal’ı kızdıracak sözler Okan Buruk'tan İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler
Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler
JD Vance’tan Trump’a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu JD Vance'tan Trump'a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu
Trabzonspor’dan Barcelona’ya Avrupa bu transferi konuşur Trabzonspor'dan Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

17:06
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza İşte ilk sözleri
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:27
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 17:56:47. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu: İstanbul'da raylı sistem hattı 180 kilometreye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.