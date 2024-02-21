Bakan Uraloğlu: "Kaan'ın uçuşu bir uçağın uçması olarak değerlendirilemeyecek kadar kıymetlidir"
KARABÜK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli muharip uçak 'Kaan'ın ilk uçuşunu başarıyla yapmasının Türkiye'nin geldiği noktayı gösteren bir belirti olduğunu söyleyerek, "Kaan'ın uçuşu bir uçağın uçması olarak değerlendirilemeyecek kadar kıymetlidir" dedi.
Bir dizi temaslarda bulunmak için Karabük'e gelen Bakan Uraloğlu, son olarak STK temsilcileri ile görüştü. Programda konuşan Uraloğlu, "Bugün gerçekten mutlu bir günümüz. Milli savaş uçağımız Kaan'ın uçtuğu bir gün. Onun için ne kadar gururlansak azdır. Şunu söylemek isterim. Sadece bir uçağın uçması olarak değerlendirilemeyecek kadar kıymetlidir. Bu bir iradedir. Bu bir teknolojidir. Bu Türkiye'nin geldiği noktayı anlatan çok güzel bir emaredir" dedi.
"Biz birçok hizmet yaptık" diyen Bakan Uraoğlu, "22 yıllık AK Parti hükümetlerimizde gerçekten hayal etmekte zorlanacağımız ya da ancak hayal edebileceğimiz birçok hizmeti yaptık. Bakın dünyanın en büyük köprüsü olan Çanakkale'yi yaptık. 1915 Çanakkale Köprüsü. Bir mühendisle yönetici olarak görev yapmış olmaktan gurur duyuyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'nu, yüksek hızlı trenleri, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptık" ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, "Karabük'te yaptığımız birçok hizmetler de var. 6-7kilometre olan bölünmüş yolu 170 kilometrelere çıkardık. Burada yaptığımız dediğim gibi işler var. Planladığımız işler var. Sizlerin en çok merak ettiklerinizden bir tanesi mesela biz Filyos Tüneli'ni bitirdik. Oranın serbest ticarete konuya dahil edileceğiyle ilgili beklentileriniz var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla da gerekli görüşmeler ve yerinde tespit yaptık. İnşallah iki seneye kadar orada da bu ticari işlemlerin başladığını beraberce görmüş olacağız" diye konuştu.
Karabük'teki gar sahası projesiyle ilgi bilgi veren Uraloğlu, "Orayla ilgili ön projeleri yaptık. Ön projelere nihai projeyi başlatıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki yılın yatırım programını alırız orayı. Hani bu yıl olur mu olmaz mı ona gayret edeceğiz ama alırız ve öncelikle garı taşırız. Mevcut demir yolu ve istasyon yerinde kalır. Ondan sonra da belediye başkan adayımızın sizlere tanıttığı gerçekten seyircilik anlamına, sosyal donatılar olsun, yeşil alanlar olsun, kapalı mekanlar olsun ki çok çok az olacağını ve projeden görüyorum. Onlar da kalıcı ve nihai projelerini yapacaklar ve bunu şehrimize biz kazandıracağız. Karabük elbette daha fazlasına layıktır" şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.
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