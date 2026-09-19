Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu’ndaki imza sürecinin perde arkasını anlattı - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu’ndaki imza sürecinin perde arkasını anlattı

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Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu’ndaki imza sürecinin perde arkasını anlattı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Irak arasında bir süre önce imzalanan Kalkınma Yolu Projesi kapsamındaki anlaşmaların imza sürecinde yaşananları anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Irak arasında bir süre önce imzalanan Kalkınma Yolu Projesi kapsamındaki anlaşmaların imza sürecinde yaşananları anlattı. İmza töreni öncesinde son anda bir sorun çıktığını belirten Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ederek konunun krize dönüşmesini önlediğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ortahisar İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Uraloğlu, devletin topladığı vergilerin nasıl kullanıldığının geçmişte tartışıldığını belirterek, bugün ise gerçekleştirilen yatırımların hangi kaynaklarla yapıldığının konuşulduğunu dile getirdi.

Uraloğlu, "Eskiden devlet topladığı vergileri ne yapıyor diye düşünüyorduk. Az veya çok maaşımızdan, ticaretimizden mülkimizden veriyoruz. Ne oluyor bunlar diyorduk. Şimdi devlet bu kadar yatırımı yapmak için bu imkanları nereden buldu diye düşündüğümüz bir ülkeye geldik. Eskiden hiç edilen kamu kaynakları, çok yüksek miktardaki bütçedeki faiz yükleri bizim başka bir şey yapmamıza imkan vermiyordu. Bugün ise biz iyi niyetle yola çıktığımızda kamu kaynaklarına sonuna kadar sahip çıktığımızda Allahu Teala işimizi bereketlendiriyor. Biz çok şükür çarçur etmedik. Öksüzü, yetimin hakkına sahip çıktık. Allahu Teala işimizi bereketlendirdi" dedi.

"Trabzon'daki günlük trafik sayısı ortalama 92 binlerde"

Trabzon'daki ulaşım yatırımlarına da değinen Uraloğlu, Kanuni Bulvarı'nın büyük ölçüde tamamlandığını vurgulayarak, Güney Çevre Yolu çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Bakan Uraloğlu, "Kanuni Bulvarı'nı aşağı yukarı bitirdik. Yetmedi, Güney Çevre Yolu'na başladık. Orada bir temel atma yaptığımızda 'bu seçim yatırımıdır, bunlar buna devam etmeyecekler' dediler. Orada siyasi propaganda yapmaya çalıştılar. Şuanda 16 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun birinci etabını yapıyoruz. 14 kilometresi tünel geri kalan 2 kilometresi de köprü ve kavşaklardan oluyor. Şu anda tam 6 tane tünelde çalışma yapıyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Trabzon'daki günlük trafik sayısı ortalama 92 binlerde. Sahil yolundan bahsediyorum. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen trafiğin 180 bin olduğunu, FSM'den geçen trafiğin 280 bin olduğunu, İzmir Çevre Yolu'ndaki trafiğin 120 bin olduğunu, Ankara'daki trafiğin 100 binlerde olduğunu dikkate alırsak buradaki artık şehrin trafiğini mevcut yolumuz karşılamıyor. Güney Çevre Yolu o yüzden çok kıymetli. Devamının projesini yapıyoruz. İnşallah onu Arsin'e kadar devam ettirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Yeni havalimanında sondaj çalışmaları başladı

Yeni Trabzon Havalimanı'nda sondaj çalışmalarının başladığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Havalimanımız geçen sene 3,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Halbuki kapasitemiz 3 milyon. Biraz ilaveler yaptık, genişlettik. Artık 10 milyona ihtiyacımız var. 2 bin 640 metre olan pistimizi 3 bin metrenin üstüne çıkarmaya ihtiyacımız var. Deniz üzerinde bizim yapacağımız 3. havalimanı. Geçen Cumartesi günü doğduğum, büyüdüğüm Faroz'da bir tane kayıkla açıldık. Denizde bir platform var. Yanlarına gittim. Havalimanının sondajını yapmaya başladık. Havalimanı da şöyle gelişti biz geçen sene projesini bitirdik. Yatım programına almıştık. Ne zaman ihale edelim bunu diye konuşuyorduk. Geçen sene ki Rize ve Trabzon ziyaretinden önce Cumhurbaşkanımız beni aradı. 'Bu Trabzon Havalimanı ne oldu?' diye sordu. Dünyadaki 50 tane işle uğraşıyor, ülkemizin her derdi ile dertleniyor, Trabzon Havalimanı ile dertlenmiş. Beklenen bizim ona götürmemizdir. 'Efendim yatırım programına sizin talimatınızla aldık projesini yaptık ve sizin talimatınızı bekliyoruz' dedim. 'Niye bekliyorsunuz arkadaş, hemen başlat hayırlı uğurlu olsun' dedi. Bu müjdeyi Trabzon ziyaretinde kendisini vermişti" diye konuştu.

Uraloğlu, Kalkınma Yolu'ndaki kritik anı anlattı

Kalkınma Yolu Projesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde 5 anlaşmanın imzalanmasının planlandığını aktaran Uraloğlu, anlaşmaların ikisinin demiryoluyla ilgili olduğunu belirtti. Teknik detaylar üzerinde yürütülen görüşmelerin ardından tarafların imza töreni için salona indiğini anlatan Uraloğlu, son anda bir sorun yaşandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programına rağmen anlaşmaların tamamını takip ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Bir lider düşünün; Kalkınma Yolu'nun imzalarının atıldığı günü hatırlayın. Orada 5 tane anlaşma olacak. 2 tanesi demiryolu ile ilgili. Ufak tefek detaylarda gidip geliyoruz. En son salona indik tamam problem çözüldü imzalar atacağız. Son anda ufak bir sıkıntı bilgisi geldi. 3 anlaşmanın imzası atıldı. Diğerinin devam gelmiyor. Cumhurbaşkanımız bu kadar yoğunlukta Dışişleri Bakanımıza 5 anlaşma olacaktı dedi. Onu bile takip etti. Gittik geldik Cumhurbaşkanımız bir problem olduğunu anladı hemen basın açıklamasına geçti, vaziyeti idare etti. Bir krize çevirmedi. Liderlik, yöneticilik budur. O ortam krize dönebilecek bir ortamdı. Cumhurbaşkanımız basiretiyle onu krize çevirmedi. Yukarı çıktım Abdulkadir ne oldu dedi. Hazırız dedim. Irak Başkanına döndü biz hazırız dedi. O da bizde hazırız dedi. Hemen onların masasına iki tane sandalye çekildi orada imzalandı. Allahu Teala'ya böyle bir liderle bize yol yürümeyi nasip ettiği için ne kadar şükretsek azdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Ulaştırma ve Altyapı BakanıPolitikaTürkiyeIrakSon Dakika

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