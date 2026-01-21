Bakan Uraloğlu\'ndan Bayrak Savunması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk bayrağına yapılan hain saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "En ağır şekilde gereği yapılacaktır. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kürt kardeşlerimizle aramıza hiç kimse engel koyamaz, hiç kimse aramızı açamaz. Terörist teröristtir. Kürt bizim kardeşimizdir" dedi.

Bakan Uraloğlu, Trabzon'da TOKİ konutlarının kura çekimi programına katıldı. Kura çekimi öncesinde konuşan Bakan Uraloğlu, sözlerine Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınayarak başladı. Bakan Uraloğlu, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yaklaşımının ne kadar kıymetli olduğunu son gelişmelerle beraber gördük. Bu süreci provoke etmeye çalışanlar maalesef olmaktadır. Bayrağımıza yapılan hain saldırıyı ben de şiddetle kınıyorum. En ağır şekilde gereği yapılacaktır. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kürt kardeşlerimizle aramıza hiç kimse engel koyamaz, hiç kimse aramızı açamaz. Terörist teröristtir. Kürt bizim kardeşimizdir. Bu kadar" diye konuştu.

500 bin konutla en az 2 milyon vatandaşın evlerine kavuşacağını belirten Uraloğlu, "Bugün burada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen 'Ev Sahibi Türkiye' vizyonuyla Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğinin bir parçası olarak bulunuyoruz. TOKİ'miz eliyle bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut inşa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, deprem bölgesindeki büyük başarıyı 81 ilimizi kapsayan bu dev projeye dönüştürdü. 500 bin sosyal konutla en az 2 milyon vatandaşımız güvenli, modern, afetlere dirençli evlere kavuşacak" şeklinde konuştu.

"Trabzon'a TOKİ tarafından güncel rakamlarla yaklaşık 66,2 milyar liralık yatırım yapıldı"

Trabzon'da yapılacak konutlara 46 bin 237 kişinin başvuru yaptığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Dar gelirli kardeşlerimiz uygun ödeme şartlarıyla ev sahibi olacak, kira-konut dengesi sağlanacak. Ülkemiz genelindeki 5 milyon 242 bin geçerli başvuru arasında şehit ailelerimiz, gazilerimiz, engellilerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz ve çok çocuklu ailelerimiz öncelikli olarak yer alıyor. Bu proje kapsamında Trabzon'daki 3 bin 734 konutumuzun hak sahiplerini de talepte bulunan 46 bin 237 kişi arasından burada hep birlikte noter ve vatandaşlarımızın huzurunda belirleyeceğiz. Trabzon'a TOKİ tarafından güncel rakamlarla yaklaşık 66,2 milyar liralık yatırım yapıldı. Sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden stadyuma, hükümet konaklarından okullara kadar yüzlerce eser kazandırıldı. 2 bin 972'si devam eden toplamda 12 bin 78 konut, 887 iş yeri, stadyum, 8 cami, 6 millet bahçesi, 5 hükümet konağı, eğitim, sağlık ve diğer sosyal donatıları hayata geçirildi. 500 bin konut kampanyası kapsamında da Trabzon merkez ilçeler başta olmak üzere Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Düzköy, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra'da az önce de belirttiğim gibi toplamda 3 bin 734 konut yapılacak. Bu konutların yüzde 30'u 1+1, yüzde 30'u 65 metrekare büyüklüğünde 2+1 ve yüzde 40'ı 80 metrekare büyüklüğünde 2+1 olacak şekilde inşa edilecek" ifadelerini kullandı.

Yapılan dua sonrası butonlara basılarak noter huzurunda kura çekilişi başlatıldı. KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve vatandaşlar katıldı. - TRABZON