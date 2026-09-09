Bakan Uraloğlu, Malatya Darende\'de Belediye Başkanı Bozkurt\'u ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Darende Belediyesine ziyarette bulundu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Uraloğlu, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Bakan Uraloğlu, ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve ilgililer yer aldı.

Uraloğlu, daha sonra çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'ın Gürün ilçesine geçti.