Bakan Uraloğlu, Malatya Darende'de Belediye Başkanı Bozkurt'u ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Uraloğlu, Malatya Darende'de Belediye Başkanı Bozkurt'u ziyaret etti

Bakan Uraloğlu, Malatya Darende\'de Belediye Başkanı Bozkurt\'u ziyaret etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'ya gelerek Darende Belediyesini ziyaret etti ve ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Vali Seddar Yavuz, milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanları da hazır bulundu; bakan daha sonra Sivas'ın Gürün ilçesine geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Darende Belediyesine ziyarette bulundu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Uraloğlu, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Bakan Uraloğlu, ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve ilgililer yer aldı.

Uraloğlu, daha sonra çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'ın Gürün ilçesine geçti.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Politika, Bozkurt, Darende, Malatya, Gürün, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu, Malatya Darende'de Belediye Başkanı Bozkurt'u ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü Ekipler anında tepesine bindi Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Rusya’dan Körfez’de dengeleri değiştirecek hamle Türkiye detayı dikkat çekti Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
Yaşını duyan bir daha izliyor Rahmi Koç pistin tozunu attırdı Yaşını duyan bir daha izliyor! Rahmi Koç pistin tozunu attırdı
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

14:49
“Yeni hoca kim olacak” derken Trabzonspor’dan Şenol Güneş bombası
“Yeni hoca kim olacak?” derken Trabzonspor'dan Şenol Güneş bombası
14:25
Merih Demiral’ın delirdiği anlar Soyunma odasını bastı
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı
14:13
Usta oyuncuya büyük vefasızlık Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
14:04
Öğretmen, polis, vaiz İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 14:55:55. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu, Malatya Darende'de Belediye Başkanı Bozkurt'u ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement