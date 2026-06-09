Bakan Uraloğlu Riyad'da - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu Riyad'da

Bakan Uraloğlu Riyad\'da
09.06.2026 14:28
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Suudi Arabistan'da lojistik ve demiryolu iş birliğini geliştirmek için temaslarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğini lojistik ve demiryolu alanlarında daha ileriye taşıyacak temaslar için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Bakan Uraloğlu, Suudi Arabistan'a geldi. Uraloğlu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğini lojistik ve demiryolu alanlarında daha ileriye taşıyacak temaslar için geldiği Riyad'da Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan, Laban Vadisi Köprüsü Projesi kapsamında inşa edilen üç yeni kablo askılı köprüde yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi.

Bakandan müze ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Riyad temasları kapsamında daha sonra da Suudi Arabistan Ulusal Müzesi'ne geldi. Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın tarihini, İslam medeniyetinin köklü mirasını, kuruluş yolculuğunu ve Osmanlı dönemine uzanan ortak tarihimizin izlerini yansıtan Suudi Arabistan Ulusal Müzesi'ni ziyaret ettik. Aynı medeniyet havzasından beslenen ilişkilerimiz, bugün farklı alanlarda kurduğumuz iş birliklerine yön veriyor" dedi. - RİYAD

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Havacılık, Politika, Ekonomi, Kültür, Ulaşım, Riyad, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu Riyad'da - Son Dakika

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