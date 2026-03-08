Bakan Uraloğlu: "THY 20 Mart'a kadar İran seferlerini planlamadan çıkarmıştır" - Son Dakika
Bakan Uraloğlu: "THY 20 Mart'a kadar İran seferlerini planlamadan çıkarmıştır"

08.03.2026 22:55
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY, AJet, Pegasus ve SunExpress'in Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarını 13 Mart 2026'ya kadar iptal ettiğini duyurdu. 9 Mart’a kadar olan uçuş yasaklarının artırıldığını belirten Uraloğlu, hava sahasındaki durumları takip ettiklerini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 13 Mart 2026 gün sonuna kadar iptal edilmiştir. Pegasus 12 Mart'a, THY ise 20 Mart'a kadar İran seferlerini planlamadan çıkarmıştır" dedi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından Ortadoğu'daki bazı ülkelere getirilen 9 Mart'a kadar uçuş yasağının artırıldığını açıkladı. Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ışığında hava sahalarındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Mevcut durumda İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye'de (Halep hariç) hava sahası kapalılık NOTAM'ları devam etmektedir. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan'da kısmi sivil uçuşlar sürerken Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava ulaşımı kontrollü ve sınırlı şekilde sürdürülmektedir. Hava sahalarındaki gelişmeler doğrultusunda havayolu taşıyıcılarımız, bölgedeki bazı noktalara yönelik seferlerini güvenlik riskleri nedeniyle 9 Mart gün sonuna kadar durdurmuştu. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 13 Mart 2026 gün sonuna kadar iptal edilmiştir. Pegasus 12 Mart'a, THY ise 20 Mart'a kadar İran seferlerini planlamadan çıkarmıştır. Doha, Dubai, Kuveyt, Bahreyn, Abu Dabi ve Dammam'a yapılması planlanan uçuşlar da yine 13 Mart gün sonuna kadar iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Uraloğlu, Türk Hava Yolları'na ve Pegasus'a ait iki uçağın, Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda beklediğini ve Tailwind Havayolları'nın Irak menşeli bir şirkete kiraladığı bir uçağın da Irak'ta bulunduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, hava sahası ve havalimanlarındaki gelişmeler doğrultusunda ilgili birimlerin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

