Bakan Varank: "Siz hiç muhalefetten vatandaşımızın hizmetine dönük bir proje duyuyor musunuz?" - Son Dakika
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Bakan Varank: "Siz hiç muhalefetten vatandaşımızın hizmetine dönük bir proje duyuyor musunuz?"

30.04.2022 19:26

Bakan Varank: "Siz hiç muhalefetten vatandaşımızın hizmetine dönük bir proje duyuyor musunuz?" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ""Siz hiç muhalefetten vatandaşımızın hizmetine dönük bir proje bir, fikir duyuyor musunuz?" dedi.

Bakan Varank: "Siz hiç muhalefetten vatandaşımızın hizmetine dönük bir proje duyuyor musunuz?"

BATMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ""Siz hiç muhalefetten vatandaşımızın hizmetine dönük bir proje bir, fikir duyuyor musunuz?" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Batman'a gelen ve hayata geçirilen projelerin açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Siz hiç muhalefetten vatandaşımızın hizmetine dönük bir proje bir, fikir duyuyor musunuz? Hiç ekranlara çıkıp 'şu projeyi gerçekleştireceğim, vatandaşlarımız için şu icraatı yapacağım' dediklerine hiç şahit oluyor musunuz? Bilmiyorum ben televizyon izliyorum ama hiç şahit olmuyorum. Hadi diyelim ki önceden bahaneleri vardı, iktidarda değillerdi ama bol keseden sallıyorlardı. Ama şimdi yerel yönetimler anlamında aslında iktidarları da var. 11 tane büyükşehir belediyesi şu anda CHP'nin yönetimi altında 2019 yılından bu yana üç yıl geçti. Soruyorum size, ne yaptılar? Vatandaşın hangi derdine çare oldular? Emin olun ortaya çıkan sonuç kocaman bir hiç! Ama kimse merak etmesin. İnşallah vakti saati geldiğinde o belediyeler de tekrar hizmet veren yönetim anlayışına kavuşacak. O belediyelerin altında yaşayan vatandaşlarımız da tekrar hizmetlerle buluşmuş olacak" şeklinde konuştu.

Bakan Varank: Siz hiç muhalefetten vatandaşımızın hizmetine dönük bir proje duyuyor musunuz?
Bakan Varank: Siz hiç muhalefetten vatandaşımızın hizmetine dönük bir proje duyuyor musunuz?
Bakan Varank: Siz hiç muhalefetten vatandaşımızın hizmetine dönük bir proje duyuyor musunuz?
Bakan Varank: Siz hiç muhalefetten vatandaşımızın hizmetine dönük bir proje duyuyor musunuz?
Bakan Varank: Siz hiç muhalefetten vatandaşımızın hizmetine dönük bir proje duyuyor musunuz?
Bakan Varank: Siz hiç muhalefetten vatandaşımızın hizmetine dönük bir proje duyuyor musunuz?
Bakan Varank: Siz hiç muhalefetten vatandaşımızın hizmetine dönük bir proje duyuyor musunuz?
Bakan Varank: Siz hiç muhalefetten vatandaşımızın hizmetine dönük bir proje duyuyor musunuz?
Bakan Varank: Siz hiç muhalefetten vatandaşımızın hizmetine dönük bir proje duyuyor musunuz?

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Varank: 'Siz hiç muhalefetten vatandaşımızın hizmetine dönük bir proje duyuyor musunuz?' - Son Dakika


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