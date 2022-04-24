Bakan Yanık'tan HDP'li Paylan'ın kanun teklifine tepki Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Yanık'tan HDP'li Paylan'ın kanun teklifine tepki Açıklaması

24.04.2022 15:01
Bakan Yanık'tan HDP'li Paylan'ın kanun teklifine tepki Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifine tepki göstererek, "Bu densizliğe cüret eden HDP'li Garo Paylan'ı kınıyorum.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifine tepki göstererek, "Bu densizliğe cüret eden HDP'li Garo Paylan'ı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Yanık, Twitter hesabından, HDP'li Garo Paylan'ın TBMM'ye verdiği kanun teklifine ilişkin paylaşımda bulundu. Yanık, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, 1915 olaylarının 'soykırım' olarak tanınmasını da içeren bir kanun teklifinin verilmiş olması bir skandaldır. Bu densizliğe cüret eden HDP'li Garo Paylan'ı kınıyorum. Milletimize böylesine bir iftirayı yakıştıran kişinin vekilliği de buna izin veren parti grubunun meşruiyeti de sorgulanır. Kanını akıttıkları masumlar yetmez gibi bir de Gazi Meclis'i kirli oyunlarına alet etmeye kalkan bu oluşum maşeri vicdanda mahkum olacaktır."

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Halkların Demokratik Partisi, Derya Yanık, Garo Paylan, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bakan Yanık'tan HDP'li Paylan'ın kanun teklifine tepki Açıklaması - Son Dakika


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