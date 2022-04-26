Bakan Yanık: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece bugünden ibaret değildir - Son Dakika
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Bakan Yanık: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece bugünden ibaret değildir

26.04.2022 00:21
Bakan Yanık: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece bugünden ibaret değildir

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yaklaşık 40 yıldır devam eden hain terör eylemlerini yapanlar ve arkasındaki destekçileri anlamakta zorlansa da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece bugünden ibaret değildir, binlerce yıllık bir devlet hafızasına sahiptir" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yaklaşık 40 yıldır devam eden hain terör eylemlerini yapanlar ve arkasındaki destekçileri anlamakta zorlansa da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece bugünden ibaret değildir, binlerce yıllık bir devlet hafızasına sahiptir" dedi.

Bakan Yanık, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlediği iftar programına katıldı. Burada konuşan Bakan Yanık, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlere başsağlığı dileyererk, "Kahraman ordumuzun onlarca teröristi etkisiz hale getirdiği bu başarılı operasyonla, hain terör örgütü son çırpınışlarını vererek, inşallah tarihin kendisine biçeceği utanç dolu kesitte yerini alacaktır. Yaklaşık 40 yıldır devam eden bu hain terör eylemlerini yapanlar ve arkasındaki destekçileri anlamakta zorlansa da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece bugünden ibaret değildir, binlerce yıllık bir devlet hafızasına sahiptir. İşte o hafıza, bizlerle buluşarak büyük bir ruh oluşturmaktadır" ifadelerini kaydetti.

'BAŞKACA OLUŞUMLARIN FARKINDAYIZ'Bakan Yanık, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Türkiye Şehit ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi açıdan destek sağladığını, sosyal, sportif, eğitim, kültür ve diğer alanlarda faaliyet alanı açmayı hedeflediğini belirterek, "Vakfımız tüm şehitlerimize hizmet etmekte olan çatı bir kurum olmasının yanı sıra Türk halkından toplanan şartlı bağışların dağıtımını da gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda vakfımızdan, 15 Temmuz Darbe Girişimi, Beşiktaş Patlaması, Zeytin Dalı Harekatı ile ilişkili olan şehit yakınları, gazileri ve malul sayılanlarına, şartlı bağış ödemesi yapılmaktadır. Sosyal ve kültürel faaliyetler ise tüm Türkiye'deki şehit yakınları ve gazilerimizi kapsamaktadır. Bunun altını çizmek istiyorum çünkü vakfımız sanki sadece 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerimiz için kurulmuş gibi bir algı var. Bu algıyı bir şekilde suistimal eden başkaca bir takım oluşumların olduğunun farkındayız" diye konuştu.'USANMADAN CEVAP VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Yanık, vakfın yaptığı ödemeleri ve vakfın hesabına gelen bağışlarla ilgili, "Bugüne kadar vakıf hesaplarından şehit yakını, hayatını kaybeden sivil yakını, gazi, gazi yakını ve sivil terör mağduru kişilere 112 milyon 444 bin 200 TL ödeme yapmışız. Vakfın banka hesaplarında yapılan ödemelerden sonra kalan miktar 376 milyon 454 bin 254 lira. Bu vesile ile tekrar değinmekte fayda görüyorum. Şehit yakınları ve gazilerimiz için toplanan bağışlar son derece şeffaf hesaplar, açık ve net. Buna rağmen sanki bir şey gizleniyormuşçasına, sözüm ona bir şüphe uyandırmak için, 'Şehitler için toplanan paralar nerede? 15 Temmuz paraları nerede?' diye soranlara bu art niyetli sorunun cevabını bıkmadan, usanmadan, yılmadan verdik, veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Onlar soracaklar ama cevabını bilmediklerinden değil o soruyla bir şüphe oluşturmaya çalışarak soracaklar. Bizde hiç usanmadan o cevabı vermeye devam edeceğiz. 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'nda 310 milyon lira, Beşiktaş terör saldırısı sonrası 52 milyon lira, Zeytin Dalı Harekatı'nda da 2 milyon lira olmak üzere toplam 364 milyon 308 bin 289 lira toplanmış ve vakfımızın kasasına girmiş. Bu bağışlar şartlı bağış. Şartlı bağış kapsamına girdiği için zaten bağışlanma amacının dışında da herhangi bir şeye kullanılamaz" dedi.


Bakan Yanık: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece bugünden ibaret değildir
Bakan Yanık: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece bugünden ibaret değildir
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Kaynak: DHA

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