Bakan Yardımcısı Boyraz, Darende'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Boyraz, Darende'de incelemelerde bulundu

Bakan Yardımcısı Boyraz, Darende\'de incelemelerde bulundu
07.07.2026 14:13  Güncelleme: 14:15
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Malatya'nın Darende ilçesini ziyaret ederek ulaşım ve altyapı yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Belediye Başkanı Alican Bozkurt'un ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, ilçedeki devam eden ve planlanan projeler ele alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Malatya'nın Darende ilçesini ziyaret ederek ulaşım ve altyapı yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt'un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, ilçede devam eden ve planlanan ulaşım ile altyapı yatırımları masaya yatırıldı. Görüşmede Darende'nin ihtiyaçları ve öncelikleri ele alınırken, hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ilçede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Bozkurt, Boyraz'ın Darende'ye gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederek, ziyaretin ilçe adına hayırlı olmasını temenni etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Boyraz, Darende'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

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