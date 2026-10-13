Bakan Yardımcısı Boyraz, KAEÜ\'de Irak\'la yapılacak 25 milyar dolarlık projeyi anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Ulaşım Festivali" etkinliği kapsamında buluştuğu Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrencilerine ulaştırma ve altyapı yatırımlarını anlattı.

Boyraz, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı söyleşide, Türkiye'deki ulaştırma ve haberleşme faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kara, demir, deniz ve hava yollarıyla haberleşme ve bilgi teknolojileri alanlarında Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği büyük projeleri gençlerle paylaşan Boyraz, Türkiye'nin doğu ile batıyı birbirine bağlayan çok önemli bir ülke olması nedeniyle yatırımlara önem verdiklerini söyledi.

Yakın dönemde Türkiye ile Irak arasında yapılan anlaşma kapsamında otoyol, demir yolları, enerji yatırımlarının yapılması ile 25 milyar dolarlık bir projenin gerçekleşeceğini, lojistiğin merkezi olan Türkiye'nin daha önemli bir hale geleceğini anlatan Boyraz, Zengezur Koridoru'nun Türk dünyasıyla bir muhabbet köprüsü olmasının yanı sıra ticari ve kültürel etkileşimi de sağlayacağına dikkati çekti.

Yıllar önce insanların ulaşımda ciddi sorunlar yaşadığını hatırlatan Boyraz, "Şu an karadan, havadan, denizden ve demir yolu ile ülkenin her yerine ulaşım ve erişim var. Ulaşım bir nehir gibidir, geçtiği her yeri bereketlendirir. Ulaştırma da böyledir. Geçtiği her yerde üretim, istihdam vardır, oralarda inanılmaz bir gelişme vardır." dedi.

Boyraz, Türkiye'nin hızlı tren ve lokomotifini artık kendisinin yerli ve milli olarak ürettiğini belirterek, öğrencilere raylı sistemde yapılan yatırımlara ait tanıtım videosunu izletti.

Vali Murat Sefa Demiryürek de 2002'den itibaren kentte ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 19 milyar lira yatırım yapıldığını, bölünmüş yol uzunluğunun 20 kilometreden 197 kilometreye ulaştığını söyledi.

Yolculukların daha güvenli hale gelmesi ve mesafelerin kısalmasının vatandaşın hayatını kolaylaştırırken, şehirlerin gelişmesine de katkı verdiğini vurgulayan Demiryürek, "Ulaşım ve haberleşme alanında gerçekleştirilen yatırımlar, ülkemizin üretim ve ticaret gücünü artırırken vatandaşlarımızın günlük hayatını da kolaylaştırıyor. Şehirlerimizin birbirine ve dünyaya daha güçlü bağlanması, gelişen teknolojiyle birlikte yeni çalışma ve yatırım imkanları oluşturuyor. Bu hizmetlerin ülkemizin her köşesine ulaşması, kalkınmanın bütün şehirlerimize yayılması bakımından büyük önem taşıyor." diye konuştu.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise ulaştırma, iletişim ve haberleşme alanlarında yapılan tüm yatırımların millete çok önemli bir hizmet olduğunu, ülkenin bu yatırımlarla her geçen gün geliştiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Boyraz, yapılan çekilişle farklı fakültelerden öğrencilere turistik Doğu Ekspresi bileti hediye etti ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Programa, daire amirleri, akademisyenler ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.