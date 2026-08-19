Bakan Yardımcısı Çelik, Ahlat'ta güvenlik toplantısı yaptı - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Çelik, Ahlat'ta güvenlik toplantısı yaptı

Bakan Yardımcısı Çelik, Ahlat\'ta güvenlik toplantısı yaptı
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, "955. Yıl Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı" ve Ahlat etkinlikleri öncesi Ahlat’ta incelemelerde bulunarak, güvenlik toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, "955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı" ve Ahlat etkinlikleri öncesi Ahlat'ta incelemelerde bulunarak, güvenlik toplantısı düzenledi.

"955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı" ve Ahlat etkinlikleri kapsamında Ahlat'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ile birlikte Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nda düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

Bakan Yardımcısı Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, düzenlenecek etkinlikler kapsamında alınacak güvenlik ve asayiş tedbirleri değerlendirildi. Programların huzur ve güven ortamı içerisinde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyon ve hazırlıklar ele alındı.

Toplantının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ve beraberindeki heyet, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi (Çarho) etkinlik alanı ve Devlet Bey Konağı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret ve incelemelerde, İller İdaresi Genel Müdürü Vali Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Okçular Vakfı Malazgirt Etkinlikleri Komisyon Başkanı Abdurrahman Döğücü, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Daire Başkanları ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Malazgirt, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Çelik, Ahlat'ta güvenlik toplantısı yaptı - Son Dakika

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