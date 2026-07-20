Bakan Yardımcısı Demiralp, Ahlat'ta Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Demiralp, Ahlat'ta Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti

Bakan Yardımcısı Demiralp, Ahlat\'ta Selçuklu Mezarlığı\'nı ziyaret etti
20.07.2026 20:37  Güncelleme: 20:46
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda incelemelerde bulundu. Ziyarette kazı, koruma ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alan Demiralp'e Ahlat bastonu hediye edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Burak Demiralp'i Selçuklu Meydan Mezarlığı girişinde Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve protokol üyeleri karşıladı. İlk olarak Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın tarihi ve yürütülen çalışmalar hakkında hazırlanan tanıtım videosu izlendi. Ardından mezarlık girişinde nöbet tutan askerlerin nöbet değişim törenini izleyen Demiralp, tarihi mezarlık alanını gezerek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Ahlat Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz, Bakan Yardımcısı Demiralp ve beraberindeki heyete Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen kazı, koruma ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bir süre alanda incelemelerde bulunan Demiralp'e ziyaretin anısına Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez tarafından Ahlat bastonu hediye edildi. Toplu hatıra fotoğrafının çekilmesi ile program sona erdi.

Demiralp'e ziyaretinde Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, bakanlık yetkilileri ve protokol üyeleri eşlik etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Kültür Sanat, Selçuklu, Politika, Bitlis, Turizm, Hediye, Ahlat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Demiralp, Ahlat'ta Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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