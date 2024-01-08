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Bakan Yardımcısı Eminoğlu: 'Gençleri sınıflandırmaya çalışan zihniyetin karşısındayız' - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Eminoğlu: 'Gençleri sınıflandırmaya çalışan zihniyetin karşısındayız'

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, gençleri sınıflandırmaya ve kategorize etmeye çalışan zihniyetin karşısında olduklarını ifade etti. Van'a gelen Bakan Yardımcısı Eminoğlu, gençlerle bir araya gelerek desteklerini ve fikirlerine saygı duyduklarını belirtti.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu: \'Gençleri sınıflandırmaya çalışan zihniyetin karşısındayız\'
08.01.2024 - 19:39,
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Bakan Yardımcısı Eminoğlu: "Gençleri sınıflandırmaya çalışan zihniyetin karşısındayız"

VAN - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, gençleri sınıflandırmaya ve kategorize etmeye çalışan zihniyetin karşısında olduklarını ifade ederek, "X, Y ve Z kuşağı diye bir yaklaşımı reddediyoruz" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Van'a gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İpekyolu Gençlik Merkezini ziyaret etti. Burada düzenlenen programda gençlerle bir araya gelen Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Van'ın genç nüfusu bakımından büyük bir şehir olduğunu belirtti. Türkiye'nin 81 ilinde 10 binin üzerinde spor tesisiyle kredi ve burs imkanlarıyla gençlerin yanında olduklarını ifade eden Bakan Yardımcısı Eminoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz, sizlerle birlikte yol alacağız ve inşallah sizlerle Türkiye'yi inşa edeceğiz. Geçlerin yanında olmamız ve önlerini açmamız lazım. Gençleri sınıflandırmaya ve kategorize etmeye çalışan zihniyetin de karşısındayız. X, Y ve Z kuşağı diye bir yaklaşımı reddediyoruz. Bir her bir gencimizin fikrine saygı duyuyoruz" diye konuştu.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir'in de katıldığı program soru-cevap bölümü ile son buldu.

Kaynak: İHA
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