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Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye, AB'ye büyük katkıda bulunur - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye, AB'ye büyük katkıda bulunur

23.11.2021 12:20
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye, AB'ye büyük katkıda bulunur

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyeliğinin bir süreç olduğunu belirterek, "Birleşik Krallık AB'den çıkmışken ülkemiz, Avrupa Birliği'ne güç ve taze kan katacaktır.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyeliğinin bir süreç olduğunu belirterek, "Birleşik Krallık AB'den çıkmışken ülkemiz, Avrupa Birliği'ne güç ve taze kan katacaktır. Büyük Türkiye, AB'ye büyük katkıda bulunacaktır" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kaymakcı, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile makamında bir araya geldi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Türkiye'nin AB üyelik süreci ile AB tarafından yürütülen 'Ufuk Avrupa', 'Erasmus+', 'ESC' programlarının öğrenci ve akademisyenlere sunduğu fırsatlar konuşuldu. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 'AB Sürecimiz ve Gençler için Fırsatlar' konulu toplantıda, interaktif sunum gerçekleştiren Kaymakcı, katılımcılarla yaptığı çevrim içi anketle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerindeki son durumu değerlendirdi.

'TÜRKİYE TAZE KAN OLUR'Yaptığı interaktif sunumda, AB tarafından yürütülen programlar hakkında öğrenci ve akademisyenleri bilgilendiren Bakan Yardımcısı Kaymakcı, AB'nin sunduğu eğitim fırsatlarının önemine değindi. Türkiye'nin ekonomisiyle ticaretiyle yatırımlarıyla yüzünün Batı'ya dönük olduğunu söyleyen ve AB üyeliği konusunu değerlendiren Kaymakcı, "Türkiye'nin AB üyeliği bir süreçtir. Bu süreçten vazgeçmemek gerekiyor. Türkiye'yi tarımdan sanayiye, yenilikten araştırmaya, eğitimden tüketicinin korunmasına, rekabetten dış politikaya kadar belli bir standarda getirelim sonra bazı ülkeler bizim üyeliğimizi veto etsin. Bizim için AB üyelik süreci, AB'ye üye olmak kadar önem taşıyor" dedi.Türkiye'nin Avrupa için de büyük değer olduğunu belirten Kaymakcı, "Birleşik Krallık AB'den çıkmışken ülkemiz, Avrupa Birliği'ne güç ve taze kan katacaktır. Büyük Türkiye, AB'ye büyük katkıda bulunacaktır" diye konuştu. AB'nin 2050'de 'yeşil ve dijital Avrupa kıtası' hedeflediğini kaydeden Büyükelçi Kaymakcı, 'Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın Türkiye'yi de yakından ilgilendirdiğini belirtip, ticaretin de buna göre şekilleneceğini dile getirdi.DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Malayoğlu ise Türkiye'nin olmadığı bir Avrupa'nın geleceğini hayal edemediklerini söyledi.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye, AB'ye büyük katkıda bulunur
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye, AB'ye büyük katkıda bulunur
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye, AB'ye büyük katkıda bulunur
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye, AB'ye büyük katkıda bulunur

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye, AB'ye büyük katkıda bulunur - Son Dakika


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