Bakan Yardımcısı Yenigün, şehidin babasına ve eşine başsağlığı diledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yardımcısı Leman Yenigün, orman yangınında şehit olan Tolunay Kocaman'ın evine ziyarette bulunarak babasına ve bir hafta önce evlendiği eşine sarılarak başsağlığı diledi.

Yenigün, Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında şehit olan Tolunay Kocaman'ın Kümbet mahallesindeki baba ocağını ziyaret etti. Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette, duygu dolu anlar yaşandı. Baba Hüseyin Kocaman'ın acısını paylaşan Yenigün, şehidin eşi Burcu Kocaman'a sarılarak gözyaşları içinde kaldı. Yaşanan acıya ortak olan Leman Yenigün, aileye başsağlığı diledi - ESKİŞEHİR