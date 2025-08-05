Bakan Yerlikaya Ağrı'da Temaslarda Bulundu

1) BAKAN YERLİKAYA AĞRI'DA

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda bürokratlar ve partililer tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, valiliği ziyaret etti. Valilik önünde törenle karşılanan Bakan Yerlikaya, şeref defterini imzaladıktan sonra bir süre Vali Mustafa Koç ile görüştü. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Bakan Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. AK Parti Milletvekili Ruken Kilerci ve İl Başkanı İlhami Yıldız tarafından karşılanan Yerlikaya, partililerle görüştükten sonra kara yoluyla Patnos ilçesine hareket etti. Bakan Yerlikaya'nın, Patnos'ta Belediye Başkanlığını ve esnafı ziyaret etmesi bekleniyor.

PATNOS BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

Ağrı'ya çeşitli temaslar ve ziyaretler için gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, karayoluyla gittiği Patnos'ta Kaymakam Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, Kadın Kolları Başkanı Gamze Yardımcı tarafından karşılandı. AK Parti Milletvekili Ruken Kilerci'yle Patnos Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya, burada ilçe belediye başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı yaptı. Patnos Belediye Başkanı Taşkın, ziyaret anısına Bakan Yerlikaya'ya Türk Bayrağı işlenmiş tablo hediye etti. Bakan Yerlikaya, toplantının ardından karayoluyla Tutak ilçesine gitti.