Politika

Bakan Yerlikaya: "Aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin emanetini ilelebet taşımaya devam edeceğiz"

"Bizi bölmek, birbirimize düşürmek isteyenler her seferinde acı yenilgiyi tattılar, tatmaya da devam edecekler"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te şehit aileleriyle iftar programına katıldı

GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te şehit aileleriyle iftar programına katıldı. Bakan Yerlikaya, "Aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin emanetini ilelebet taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Bir dizi program ve ziyaret için Gaziantep'te bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit aileleri gazilerle iftar programında bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, vatana göz dikenlere gereken dersi verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi.

"Aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin emanetini ilelebet taşımaya devam edeceğiz"

Programda açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "İçişleri ailesi olarak bizler Kara Vatan'da da Mavi Vatan'da da ülkemize uzanmaya kalkan elleri kırmaya devam ediyoruz. Dağ başlarında kahramanlarımız var. Sarp kayalıklarda kahramanlarımız var. Onların nefeslerinin ulaşmadığı, ayak izlerinin olmadığı tek karış vatan toprağı yok. Aziz şehitlerimizin, Kahraman gazilerimizin emanetini ilelebet taşımaya devam edeceğiz. Bu duygularla, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemiz ve milletimizin bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum" dedi.

"Bizi bölmek, birbirimize düşürmek isteyenler her seferinde acı yenilgiyi tattılar, tatmaya da devam edecekler"

Vatana göz dikenlerin acı yenilgiyi tatmaya devam edeceklerini de belirten Bakan Yerlikaya, "Bizi bölmek isteyenler, bizi birbirimize düşürmek isteyenler, her seferinde acı bir yenilgiyi tattılar, tatmaya da devam edeceğiz inşallah. Bizler, bir arada ve kardeşçe yaşarız. Bizim aile değerlerimiz, millet olma vasfımızı belirlemiştir. Bunu cümle alem böyle bilsin" şeklinde konuştu.

"Şehitlerimizin aziz canlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla müdafaa ettiği bu vatanı korumaya devam edeceğiz"

Şehitlerin ve gazilerin emaneti olan vatanı korumaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Şehitlerimiz, şehit ailelerimiz, bizlerin, bu aziz milletin göz bebeğidir, baş tacıdır. Ebediyen de böyle olacaktır. Vatan uğruna canını hiçe sayan gazilerimiz. Göğsünüzde taşıdığınız madalyalar bu milletin şerefidir, onurudur. Hakkınızı hiç birimiz, hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Bu devlet, bu millet sizlerin kıymetini, değerini asla unutmayacak. Şehitlerimizin aziz canlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla müdafaa ettiği bu vatanı onlara layık olacak şekilde her daim korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile program sona erdi.