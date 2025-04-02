Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır - Son Dakika
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Politika

Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır

Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır

Muhalefetin boykot çağrılarına tepki gösteren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Milletimiz; kendi esnafını, çiftçisini, yerli ve milli ürünlerini, üreticilerini, öz sanayisini boykot edecek, öyle mi? Bu çağrı ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır, binlerce insanın ekmeğiyle oynamak demektir" ifadelerini kullandı.

02.04.2025 07:39
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'boykot' çağrılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İŞKENCE İFTİRASI ATANLAR ŞİMDİ BOYKOT ÇAĞRISI YAPIYOR"

Yerlikaya, "Gençlerimizi kendi siyasi emelleri uğruna sokaklara çağırıp iç karışıklık çıkarmaya çalışanlar; halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumlarını ekmeye uğraşanlar, "işkence yapılıyor" diyerek ülkemize iftira atanlar, şimdi de boykot çağrısı yapıyorlar. Ana muhalefetin fütursuz çağrılarını büyük bir keyifle izleyenlerin başında siyonist İsrail'in gelmesi, nasıl bir tezahürdür? Türkiye kendi ayaklarının üzerinde durdukça, dünya siyasetinde dik ve güçlü bir duruş sergiledikçe, bölgesinde olup bitene seyirci kalmadıkça, hem milletimizin hem de mazlumların hakkını korudukça, birileri yine aynı oyunları sahneye koymaya başladı" dedi.

"KİM, KİMİ BOYKOT EDECEK?"

Bakan Yerlikaya açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı; "Şimdi de "boykot" diyorlar. Peki kim, kimi boykot edecek? Milletimiz; kendi esnafını, çiftçisini, yerli ve milli ürünlerini, üreticilerini, öz sanayisini boykot edecek, öyle mi? 'Demokratik hak' kalkanı gölgesinde istenen bu mu? Unutulmasın ki, bu çağrı ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır. Bu boykot çağrısı, binlerce insanın ekmeğiyle oynamak demektir. Bu çağrı milli ekonomimize suikasttır.

"BİZ BOYKOTLA DEĞİL, ÜRETİMLE BÜYÜRÜZ"

Kendi insanımızın ekmeğini küçültmektir. Ekonomimize bir darbe girişimidir. Oysa biz boykotla değil, üretimle büyürüz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Tehditlerle, parmak sallamalarla, sokak ve boykot çağrılarıyla eğip, bükülemez. Parti içi kavgalarınıza ülkemizi alet etmeyin. İşçilerimizin, üreticilerimizin, çiftçilerimizin gücü; gençlerimizin enerjisiyle, 7'den 77'ye, alın terimizi akıtmaya, bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru yürümeye devam edeceğiz."

Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır
Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Elisa21:
    SAYIN BAKANIM BU HIRSIZ CHP LİLERİN MALLARINA EL KOYUN İŞ BANKASI DA DAHİL EKONOMİ CANLANSIN 1 12 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Hadi gerçekten mi bunun İçin anlayacağınıza adalet için ağlasaydınız şuan bu duruma gelmeZdi ülke arkadaş bir kişide biraz mantıklı aklı selim cümle kursa hepsimi aynı olur 11 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Boykot edilen firma sahipleri ve çalışanların yerinde olsanız ne düşünürdünüz, üstelik içlerinde chp li çalışanda olsanız. Çok garip değil mi? 0 1 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Hahahahaha 0 0 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Arkadaş bunu CB da yaptı ozaman ekonomiye darbe değilmiydi ? CB nınız yapınca iyi, başkası yapınca kötü öyle mi ? Adalet olmayan yerde boykot olur bu böyle biline 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ELISA 21 BUTUN HIRSIZLARIN KOYSUNLAR DAHA IYI DEGIL MI HADI OYLE YAZ 0 0 Yanıtla
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