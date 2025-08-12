Bakan Yerlikaya Güzelyalı'da Yangın Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale merkeze bağlı Güzelyalı köyü çevresinde çıkan yangınlarda etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Çanakkale merkeze bağlı Güzelyalı köyü çevresinde çıkan yangından etkilenen vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Yangın nedeniyle tahliye edilen büyüklerimizin geçici olarak barındığı Terzioğlu KYK Yurduna gittik, onlara bilgi verdik. Çanakkale yangınında; bin 645 personel, 19 hava aracı, 489 kara aracı, 12 STK'dan 145 gönüllü, 8 ilden 13 araç, 94 arama-kurtarma personeli ve Çanakkaleli vatandaşlarımız seferberlik ruhu ile sahada görev yaptı. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA