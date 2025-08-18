Bakan Yerlikaya Kırşehir'de Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
Bakan Yerlikaya Kırşehir'de Esnafı Ziyaret Etti

18.08.2025 18:12
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırşehir'de esnafı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırşehir'de bazı ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Valiliği ziyaret eden Yerlikaya'yı, Vali Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve il protokolü karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yerlikaya, beraberindeki Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Demiryürek'ten brifing aldı.

Ardından Ankara ve Atatürk caddelerinde esnaf ziyareti yapan Yerlikaya, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi, vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

Bu sırada bir vatandaş, Bakan Yerlikaya'nın memleket için yoğun çaba gösterdiğini belirterek, "Adam gibi adamsın." ifadesini kullandı.

Esnafın ve müşterilerinin çay ikramını geri çevirmeyen Yerlikaya, onlarla sohbet ederek, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bakan Yerlikaya, daha sonra Ahi Evran Külliyesi'ni ziyaret ederek, Ahi Evran-ı Veli'nin kabrinde dua etti.

Ardından AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Yerlikaya, İl Başkanı Seher Ünsal'dan çalışmaları hakkında bilgi alarak, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.