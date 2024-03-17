İçişleri Bakanı Yerlikaya: Konya, AK Parti Belediyeciliğinin öncü bir rolünü üstlenmiştir

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Konya 94 ruhunun temellerinin atıldığı günden bugüne millet odaklı belediyecilik anlayışını en güzel haliyle temsil ediyor. Konya, AK Parti Belediyeciliğinin öncü bir rolünü üstlenmiştir. Yaptığı iş ve hizmetler sadece ülkemizde değil dünya çapında takdir topluyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Konya mitinginde konuştu. Bakan Yerlikaya konuşmasında, "Görüyorum ki Konya bir sel olmuş meydanlara akmış ve Konya her zaman olduğu gibi bugün de bu büyük desteğini veriyor. Konya coşkuyla lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. 22 yıldır olduğu gibi Konya yine Recep Tayyip Erdoğan diyecek, AK Parti diyecek. Konya 94 ruhunun temellerinin atıldığı günden bugüne millet odaklı belediyecilik anlayışını en güzel haliyle temsil ediyor. Konya, AK Parti Belediyeciliğinin öncü bir rolünü üstlenmiştir. Yaptığı iş ve hizmetler sadece ülkemizde değil dünya çapında takdir topluyor. Konyalı hemşehrilerim, benim Konyalı kardeşlerim bu hizmetleri görüyor değil mi? Tüm şehirlerimizi eser ve hizmetlerle donatıyoruz. Konya sandıklardan çıkan sonuçlarla ne yapıyor? Adeta haykırıyor. Konya aynı dava yolunda Cumhurbaşkanımızla hep birlikte yürüdü, yürümeye de devam ediyor. Bu millete hizmetkar olmaya geldik diyen iradeyi ve duruşu sahiplendi bağrına bastı. Hazreti Mevlana ne diyordu? 'Gönül istemezse kulak duymuş neylesin, kalp sevmedikçe el dokunmuş neylesin.' Ben bu meydanı dolduran umutla, sevinçle burada bulunan bütün hemşehrilerime gönülden, yürekten teşekkür ediyorum, sağ olun var olun" dedi. - KONYA