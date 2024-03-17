İçişleri Bakanı Yerlikaya: Konya, AK Parti Belediyeciliğinin öncü bir rolünü üstlenmiştir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Konya 94 ruhunun temellerinin atıldığı günden bugüne millet odaklı belediyecilik anlayışını en güzel haliyle temsil ediyor. Konya, AK Parti Belediyeciliğinin öncü bir rolünü üstlenmiştir. Yaptığı iş ve hizmetler sadece ülkemizde değil dünya çapında takdir topluyor" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Konya mitinginde konuştu. Bakan Yerlikaya konuşmasında, "Görüyorum ki Konya bir sel olmuş meydanlara akmış ve Konya her zaman olduğu gibi bugün de bu büyük desteğini veriyor. Konya coşkuyla lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. 22 yıldır olduğu gibi Konya yine Recep Tayyip Erdoğan diyecek, AK Parti diyecek. Konya 94 ruhunun temellerinin atıldığı günden bugüne millet odaklı belediyecilik anlayışını en güzel haliyle temsil ediyor. Konya, AK Parti Belediyeciliğinin öncü bir rolünü üstlenmiştir. Yaptığı iş ve hizmetler sadece ülkemizde değil dünya çapında takdir topluyor. Konyalı hemşehrilerim, benim Konyalı kardeşlerim bu hizmetleri görüyor değil mi? Tüm şehirlerimizi eser ve hizmetlerle donatıyoruz. Konya sandıklardan çıkan sonuçlarla ne yapıyor? Adeta haykırıyor. Konya aynı dava yolunda Cumhurbaşkanımızla hep birlikte yürüdü, yürümeye de devam ediyor. Bu millete hizmetkar olmaya geldik diyen iradeyi ve duruşu sahiplendi bağrına bastı. Hazreti Mevlana ne diyordu? 'Gönül istemezse kulak duymuş neylesin, kalp sevmedikçe el dokunmuş neylesin.' Ben bu meydanı dolduran umutla, sevinçle burada bulunan bütün hemşehrilerime gönülden, yürekten teşekkür ediyorum, sağ olun var olun" dedi. - KONYA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Konya mitinginde yaptığı konuşmada, Konya'ya 500 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bin yatak kapasiteli yeni bir şehir hastanesi yapılacağını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Belediyelerimizin, yeni seçilenlerin de göreve devam edenlerin de öncelikli görevi depreme dirençli kentler inşa etmektir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da katıldığı mitingin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Dua eden Erdoğan, Konya Havalimanı'ndan İstanbul'a uçakla hareket etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin dört bir yanında imzası olan TOKİ'nin 22 yılda yaptığı 1 milyon 340 bin konutun hiçbirinin yıkılmadığını ve depreme dayandığını söyledi. Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, şehirlerin depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini belirtti.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajında, Çanakkale'nin milletin azim ve iradesinin vatan olma yolculuğundaki en büyük başlangıç olduğunu belirtti. Vali Aslan, şehitlerimizi minnet, rahmet ve saygıyla anarak, vatan sevgisi ve kahramanlarımıza duyulan saygının önemine vurgu yaptı.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Beylikdüzü ve Avcılar'da esnafa ziyaretlerde bulundu. Aydın, Beylik Pazarı'nı dolaşıp esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir pazarı gezen Aydın, kadınlara çiçek takdim etti, çocuklara rüzgar gülü dağıttı. Aydın, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yeşilkent Cemevi'ni de ziyaret etti ve cemevinin aşevine İBB tarafından günlük getirilen 2 bin kişilik yemeğin hızla tüketildiğini öğrendi. Aydın, fakirliğin yok edilmesi gereken bir şey olduğunu belirterek, beceriksiz ve muhteris yöneticilerin insanları yoksullaştırdığını ifade etti.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 'Mahzen-9' operasyonu kapsamında Koç organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlar Erzincan ve diğer 5 ilde gerçekleştirildi. Toplamda 54 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda silahlar, mühimmatlar ve para ele geçirildi.
Aydın Ayaydın, Fethiye ve Muğla'nın sorunlarını çözmek için elini taşın altına koyduklarını belirterek, Fethiye Körfezi'nde 6 milyon ton balçık olduğunu ve temizlik çalışmalarının başlayacağını açıkladı. Ayrıca, altyapı ve imar planları yapacaklarını, kaçak yapı sorununu çözeceklerini ve kira sorununu da gidermek için projeler geliştireceklerini ifade etti.
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Albayrak mesajında, Çanakkale Zaferi'nin milletimizin bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini koruma konusundaki kararlılığının en büyük göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya mitinginde yaptığı konuşmada, Konya'ya 21 yılda 372 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yapıldığını belirterek, eser ve hizmet siyasetinin ülkede başarıyla sürdürüldüğünü ifade etti. Erdoğan, Konya'da gerçekleştirilen yatırımların detaylarını da paylaştı ve Konya'daki raylı sistem hattının uzunluğunun 5 yıl içinde 105 kilometreye çıkarılacağını söyledi.
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