Bakan Yerlikaya, Muğla\'da TCSG Umut Gemisi\'ni Ziyaret Etti

Politika

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla Marmaris'te, TCSG Umut Gemisi'ni ziyaret etti ve mürettebatla bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, Marmaris'te Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Umut Gemisi'ni ziyaret etti ve mürettebat ile bir araya geldi. Yerlikaya, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı TCSG Umut Gemimizle Mavi Vatan'ımızdaydık. Kara Vatan'da ve Siber Vatan'da olduğu gibi kahraman leventlerimiz Mavi Vatan'ımızın her noktasında görevlerini canla başla yerine getiriyorlar" ifadelerine yer verdi.