Bakan Yerlikaya: "( TUSAŞ'a terör saldırısı) Maalesef şehit sayımız 5 oldu, toplam yaralı sayımız 22"
"Büyük ihtimalle saldırıyı terör örgütü PKK'nın yapmış olduğunu değerlendiriyoruz"
ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Son Dakika › Politika › Bakan Yerlikaya: '(TUSAŞ'a terör saldırısı) Maalesef şehit sayımız 5 oldu, toplam yaralı sayımız 22' - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.