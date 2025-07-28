Bakan Yılmaz Tunç: Orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 21 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bursa yangınında 1 kişi gözaltına alındı. 26 Haziran'dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklanmıştır" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'deki orman yangınlarına yönelik soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmalarda gözaltına alınanların sayısını da açıkladı.

"BURSA YANGININDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Tunç, "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

"TOPLAM 21 KİŞİ TUTUKLANDI"

Tunç ayrıca "26 Haziran'dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklanmıştır" diye yazdı.