Bakan Yumaklı: "23 yılda Eskişehir\'e 80 milyarlık yatırım yaptık"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 23 yılda Eskişehir'e sadece Tarım, Orman ve Su alanlarında yaklaşık 80 milyar liralık yatırım yapıldığını belirterek, "Sadece 172 su tesisi hizmete alındı. Allah nasip ederse bu yıl 300'ün üzerinde su ve sulama tesisini hizmete alacağız" dedi.

Eskişehir'e bir takım ziyaretler için gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın son durağı AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nın Dede Korkut Parkı'nda kurduğu iftar çadırı oldu. Çadırda Eskişehirlilerle birlikte orucunu açan Bakan Yumaklı'ya Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak eşlik etti. İl Başkanı Gürhan Albayrak, çadıra gelen misafirlere birlik beraberlik vurgusu yaptıktan 'hoş geldiniz' dedi.

"23 yılda Eskişehir'e 80 milyarlık yatırım yaptık"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 23 yılda Eskişehir'le alakalı elbette birçok yatırımlar yapıldı ama ben sadece Tarım, Orman ve Su alanlarında yaklaşık 80 milyar liralık bir yatırımın Eskişehir'e yapıldığını ifade etmek istiyorum. Sadece 172 su tesisi hizmete alındı. Allah nasip ederse bu yıl 300'ün üzerinde su ve sulama tesisini hizmete alacağız. Bu sabah, daha doğrusu öğleden sonra Sakaryabaşı'na gittik ve oradaki yeniden üretim alanında maalesef Sakarya Nehri'nin doğduğu gölün, yanlış uygulamalar başta olmak üzere, hiçbir herhangi bir şekilde izin alınmadan, sit alanı olmasına rağmen, mühendislik hususları gözetilmeden yapılmış olan bazı uygulamalar ve ilkim değişikliği ile de yok olmak üzere olduğunu gördük" diye konuştu.

"Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması 44 bin dönümlük bir alana etki edecek"

Bakan Yumaklı, geçtiğimiz sene yaşanan orman yangınlarına değinerek, "Hem İl Başkanımız, hem değerli vekillerimiz, Eskişehir'le dertlenen kimler varsa hep birlikte bunu nasıl kurtarabilirizin çalışmasını yaptık. Hamdolsun bugün gittik yerinde gördük. Arkadaşlarımız Devlet Su İşleri, Yeşil Karıncalar çok güzel bir iş çıkarmışlar. Ben bütün vatandaşlarımızdan oraya gidip yapılanların tekrar görülmesini istirham ediyorum. Tabii bir de Yeşil Vatan'ımız var. Geçtiğimiz yıl maalesef çok müessif bir olay yaşadık. Başta geçtiğimiz yıl Eskişehir'de hayatını kaybeden orman kahramanı arkadaşlarımıza ve bu memleket uğruna, bu millet uğruna feda-i can etmekten imtina etmemiş, canını feda etmiş bütün şehitlerimize hep birlikte sizlerden bir Fatiha istirham ediyorum. 2 milyar lira maliyetli Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması'nı inşallah bu yıl bitireceğiz. 44 bin dönümlük bir alanı sulayacak. Yine taşkın korumalarında 3 tesisi bu yıl bitirip hizmete alacağız. Eskişehir'e içme suyu sağlayan Karacaşehir Regülatörü'nün yapılması işini de inşallah önümüzdeki yıl tamamlamış olacağız. Yine Alpakut Göleti; bu da yaklaşık 2 bin 700 dönümlük alanı sulayacak, bunu da önümüzdeki sene hizmete almış olacağız" şeklinde konuştu - ESKİŞEHİR