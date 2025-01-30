Bakan Yumaklı: "Azalan kırsal nüfus, gıda arz güvenliğimizi etkilemeye başladı" - Son Dakika
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Bakan Yumaklı: "Azalan kırsal nüfus, gıda arz güvenliğimizi etkilemeye başladı"

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Bakan Yumaklı: "Azalan kırsal nüfus, gıda arz güvenliğimizi etkilemeye başladı" 4. Tarım Orman Şurası'nın açılışı yapıldı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Artan nüfus ve azalan kırsal nüfus, gıda arz güvenliğimizi çoktan etkilemeye başladı.

30.01.2025 13:17
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Bakan Yumaklı: "Azalan kırsal nüfus, gıda arz güvenliğimizi etkilemeye başladı"

4. Tarım Orman Şurası'nın açılışı yapıldı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Artan nüfus ve azalan kırsal nüfus, gıda arz güvenliğimizi çoktan etkilemeye başladı. Bu durumda, gıda arz güvenliğimizi sağlamak için bugünden daha çok üretmemiz gerekecek" dedi.

Ankara'da Orman Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen 4. Tarım Orman Şurası'na; 87 farklı üniversiteden 21 akademisyen; 229 farklı STK, oda, birlik ve kooperatiflerden 355 temsilci; özel sektörden 178 katılımcı ve 555 uzman kamu personeli katılım sağladı. Tarımsal üretim, gıda güvenliği, sürdürülebilir kırsal kalkınma, çiftçi örgütlenmesi ve su kaynaklarının verimli kullanılması gibi birçok konuda görüşün bildirdiği şuranın sonuç bildirgesinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs 2025'te kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor.

"68,5 milyar dolar tarımsal hasılayla, Avrupa'da birinci sıradayız"

Burada konuşan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gıda arz güvenliğine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "2023 yılında, 68,5 milyar dolar tarımsal hasılayla, Avrupa'da birinci, dünyada ise dokuzuncu sıradayız. 2023 yılında, 31 milyar dolarlık ihracatla bu sektör ülke ekonomisinde lokomotif sektörlerinden birisi oldu. Türkiye Yüzyılında da yeni tarım politikalarımızı; sürdürülebilirlik, verimlilik, kalite, kayıtlılık ve sektöre yatırımı ana başlıkları altında bu 5 ana eksen etrafında şekillendirdik" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçiye yeni destek modelleri

Bakan Yumaklı, 2024 yılı itibariyle yeni destek modellerinin hayata geçirildiğini hatırlattı. Yeni hayvancılık yol haritasının belirlendiğini ifade eden Yumaklı, uygun maliyetlerde hayvan temin edilmesi ve vatandaşların uygun şartlarda et tüketmesi için çeşitli projelere imza atıldığını belirtti. İşlenmeyen arazilerin tarıma kazandırılması için çeşitli düzenlemelerin hayata geçirildiğini aktaran Bakan Yumaklı, üretim yapılan tüm alanların destek alması için mevzuatta önemli değişiklikler yapıldığını anlattı.

Taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellenmeye devam ediyor

Sağlıklı ve güvenilir gıdaya vatandaşların ulaşabilmesi için çeşitli düzenlemeler yapıldığını dile getiren Bakan Yumaklı, taklit ve tağşiş ürünler ile sağlığı tehlikeye düşürecek ürünleri, marka ve firma ismiyle anlık olarak bakanlığın sistemi üzerinden yayınlandığını hatırlattı.

"Azalan kırsal nüfus, gıda arz güvenliğimizi etkilemeye başladı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi 5 yıl sonraya, 2030'a hep birlikte gidelim. Ülke nüfusumuz 88 milyonun üzerine, turist sayımız ise 70 milyona ulaşacak. Artan nüfus ve azalan kırsal nüfus, gıda arz güvenliğimizi çoktan etkilemeye başladı. Bu durumda, gıda arz güvenliğimizi sağlamak için bugünden daha çok üretmemiz gerekecek."

"2 aydır mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir iklim var"

Küresel ısınmanın etkilerini, Türkiye'nin Akdeniz kuşağında olması nedeniyle daha fazla hissedeceğine dikkati çeken Bakan Yumaklı, "2 aydır mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir iklim var. Bir yandan gıda üretimini baskılayan, diğer yandan da tüketimin artmasına neden olacak birçok etkeni düşünmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Dirençli bir tarım orman sektörü oluşturmak zorundayız"

Bakan Yumaklı, "Tarım ve gıdanın üretim-yönetim ve tedarikten oluşan bir zincir olduğunu unutmamamız gerekiyor. Görünen o ki; yakın ve uzak birçok riskle ve bunların getirdiği farklı sınamalar ve meydan okumalarla karşı karşıya kalacağız. Bütün bunlara karşı, dirençli bir tarım orman sektörü oluşturmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

"Şura'mızın vizyonunu da 5 ana başlıkta birleştirdik"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şura'mızın vizyonunu da 5 ana başlıkta birleştirdik. Bunlardan ilki bilimsel temelli yaklaşım. İkincisi Katılımcılık ve işbirliği, üçüncüsü sürdürülebilirlik, dördüncüsü yenilikçilik, beşincisi de gelecek odaklı bakış açısıdır" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, Mayıs ayı içerisinde de Şura Sonuç Bildirgesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile de paylaşılacağını açıkladı.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Politika, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yumaklı: 'Azalan kırsal nüfus, gıda arz güvenliğimizi etkilemeye başladı' - Son Dakika

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