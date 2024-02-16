Tarım ve Orman Bakanı: CHP\'nin yönettiği belediyelerde \'Fetret Devri\' sona erecek

Politika

SAMSUN (İHA) – Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP tarafından yönetilen belediyelerde 'Fetret Devri'nin sona ereceğini, bu belediyeleri de AK Parti'nin kazanacağını söyledi.

Bir dizi açılış ve toplantılara katılmak için Amasya'dan Samsun'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Samsun Valiliği'ni ziyareti ve Mert Irmağı Islah Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Ardından AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda teşkilat üyeleri ile buluşan Bakan Yumaklı, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunu. Yumaklı, DEM Parti ile görüşen ana muhalefet partisi CHP'ye yüklenirken, 31 Mart Yerel Seçimleriyle birlikte CHP tarafından yönetilen belediyelerde ise 'Fetret Devri'nin sona ereceğini, bu belediyeleri de AK Parti'nin kazanacağını ifade etti.

"Milletimizin ortak paydası bizim siyasetimizdir"

Terör uzantıları ile görüşen siyasi partileri eleştiren Bakan İbrahim Yumaklı, "Güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmek gibi bir derdimiz var. Burada da en büyük gücümüz siz dava arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızsınız. Gücümüzü sizin gayretinizden alıyorum. Sürdürdüğümüz tarihi ve kutlu yürüyüşümüzü engellemek isteyenler her zaman olacaktır maalesef. Milletimiz de her seferinde onlara 'dur' demiştir. Bu ülkenin gelişmesini engellemek için o bayat numaralara başvurulmasını artık bu ülkenin insanı artık yemiyor. Amiyane tabirle. Millet şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir projeye ve anlayışa prim vermeyecektir. Çünkü terör uzantılarıyla demlenenlerin herhangi bir fırsat bulamaması adına milletimizin ortak paydası bizim siyasetimizdir. Muasır medeniyetler anlamında Türkiye sınıf atladı. İnşallah bu ruhla Türkiye Yüzyılı'nı da milletimizle birlikte inşa etmiş olacağız" diye konuştu.

"Gerçek belediyeciliğe ara verenlerin 'Fetret Devri' tekrar AK Parti belediyeciliği ile buluşacak"

AK Parti tarafından yönetilmeyen belediyeleri 'Fetret Devri'ne benzeten Bakan Yumaklı, "AK Parti olarak mücadelemizi Türkiye'nin istiklal ve istikbal yürüyüşünü durdurmaya çalışanlara karşı da yürütüyoruz. Ülkemizi inşa etmek, daha ileriye getirmek adına yaptığımız mücadelenin dışında dolayısıyla 31 Mart seçimlerini de bu çerçevede değerlendiriyoruz. İl ve ilçelerimizi Türkiye Yüzyılı'nda gerçek belediyecilikle zaten var olanlar devam edecekler. Ara vermiş olanlar da bu 'Fetret Devri'nin neye mal olduğunu gördükleri için inşallah AK Parti belediyeciliği ile herkes tekrar buluşmuş olacak" şeklinde konuştu.

Milletin her zaman AK Parti'ye güvendiğinin altını çizen Yumaklı, "AK Parti olarak yenilikçi ruhla vizyoner bir partiyiz. Gündelik işlerle uğraşmıyoruz. Türkiye'nin geleceğini inşa ediyoruz. Son 22 yılda Anadolu halkı, bizim vatandaşımız, bizim milletimiz bu iradeyi gördüğü için AK Parti'ye sonsuz bir şekilde güvendiğini sandıkta gösterdi. Gönül belediyeciliği diye bir siyasetimiz var. Bunu AK Parti sadece söylem olarak değil eyleme de dökerek farkını gösterdi. Yine insan odaklı politikaları AK Parti uygulamıştır her zaman. Sosyal belediyecilik denen kavram yine AK Parti ile gündeme gelmiştir. Bugün hiç kimsenin hatta bize muhalefet edenlerin bile tek bir cümle kuramadığı husustur, AK Parti'nin belediyecilikteki hizmet anlayışı" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın AK Parti Samsun İl Başkanlığı'ndaki programında AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de hazır bulundu. - SAMSUN