Bakan Yumaklı'dan Çarşı Melikgazi Açılışı - Son Dakika
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Bakan Yumaklı'dan Çarşı Melikgazi Açılışı

19.06.2026 22:30
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Tarım Bakanı Yumaklı, Kayseri'de Çarşı Melikgazi'nin açılışına katıldı ve projeyi övdü.

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BAKAN YUMAKLI ÇARŞI MELİKGAZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kayseri'de düzenlenen 1'inci Erciyes Zirvesi'nin ardından Kayseri Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu ziyaretlerin ardından Melikgazi Belediyesi tarafından Alpaslan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Çarşı Melikgazi'nin açılışına katıldı. Açılışa, Bakan Yumaklı'nın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler, Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı ile protokol üyeleri ve çarşıda işletmeleri olan esnaf katıldı.

'AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMLİ BİR ÖĞRETİSİNİ HATIRLATMIŞ OLACAK'

Çarşıyı örnek vizyon projesi olarak nitelendiren Bakan Yumaklı, "Sadece bir çarşının kapılarını açmadık. Üreticilerimizi, esnafımızı, yerel markalarımızı ve hakikaten her işlerini ellerine aldıklarında en iyisini yapıp en güzel bir şekilde sonuçlandıran kadın kooperatiflerimizi burada bir arada gördük. İnşallah bu örnek vizyon projesi Kayseri'den başlayarak bütün ülkemizde yayılarak devam eder. Çarşının Avrupa'da benzer örnekleri var. Ancak onlardan daha iyi durumda. Türkiye'mizin dört bir tarafından, ülkemizin gıdasından sorumlu bir bakanlık olarak üreticilerimizin sofradaki ekmeğimizin, ürünümüzün garantisi olan üreticilerimizin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bütün üreticilerimize, teknoloji, yeniden yapılanma, üretim kabiliyetini ve kapasitesini artırma, kaliteli ve verimli üretim yapmakla alakalı düşüncesi, fikri olan başta genç kardeşlerimiz ve kadın girişimcilerimiz olmak üzere bakanlığımızın bütün teşviklerinin ve desteklerinin hizmetlerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bakanlığımızın bütün kurumları sizlerin emrine amade. Burası aynı zamanda unuttuğumuz ama tekrar hatırlamak zorunda olduğumuz ahilik kültürünün de belki de çok önemli bir öğretisini bizlere tekrar hatırlatmış olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın konuşmasının ardından çarşının resmi açılış kurdelesi kesildi.

KOCASİNAN SERA JEOTERMAL OTB'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki Çarşı Melikgazi açılışının ardından Kocasinan ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki Kocasinan Sera Jeotermal OTB'de incelemelerde bulundu. Söz konusu tesisin ülke ekonomisine olan katkısından bahseden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2025 yılında yatırım programına almıştık. Maliyeti yaklaşık 5 milyar lira olacak. 1227 dekarlık bir alanda faaliyet gösterecek. 32 sera, 9 sanayi parseli var. Sanayi parselinden kasıt; tarımsal üretimle ilişkili entegre sanayi üretiminden bahsediyorum. Altını özellikle çizmek istiyorum. Bu organize tarım bölgeleri hiçbir şekilde karma organize tarım bölgeleri değil ve olmayacak. 20 sera ve 1 sanayi parselinin tahsisi tamamladı. Yatırımcılarımızın teveccühleri de bizi son derece memnun etmiş durumda. MTA'ya çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız çok yoğun çalıştılar. Yeterli sıcaklıkta suyu 9 kuyuda bulmuş durumdalar. Bunu 13'e tamamlayacaklar. Daha da devam edecek. Proje bittiğinde her şeyden önemlisi 12 ay üretim yapılabilecek. 35 bin ton sebze üretimi olacak. Ekonomiye yıllık katkısı 2 milyar lira. Bunlar bugünün rakamları ile tahmini rakamlar. 1500 istihdam olacak. Bunun yüzde 75'i de kadın istihdamı olacak. Her seferinde ifade ediyoruz. Tarımsal üretimin içinde özellikle gençlerin ve kadın girişimcilerin olmasını istiyoruz. Tarımsal üretimin içinde kadın istihdamını da önemsiyoruz. Türkiye'deki tüm organize tarım bölgelerinin faaliyete geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Kayseri, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yumaklı'dan Çarşı Melikgazi Açılışı - Son Dakika

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